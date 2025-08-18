ВиК – Плевен започва сондаж за алтернативни водоизточници

От днес, 18 август, ВиК – Плевен започва проучвателни сондажни дейности за откриване на вода в зоната на помпена станция „Вит“, съобщиха от компанията. Целта е да се достигне до по-дълбок водоносен хоризонт и да могат да се ползват и подават допълнителни водни количества във водопроводната система и към потребителите. Това е една алтернатива за стабилизиране на водоснабдяването в Плевен и региона, която видното дружество предприема като краткосрочна мярка.

След като се вземат проби и се установи дали качествата на водата отговарят на нормативната уредба- Наредба №9, от ВиК – Плевен ще се изготви предложение до Община Плевен за направа на сондажи за питейна вода в съответния терен.

В създалата се трудна ситуация с водоснабдяването в региона, от ВиК – Плевен се опитват да акумулират водни количества и да се открият нови алтернативи за стабилизиране на водоподаването в Плевен и областта, отбелязват от дружеството.

От ВиК – Плевен съобщават, че ще окажат съдействие на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ за използването на техния собствен водоизточник, с който разполагат. Така водоснабдяването на болницата ще бъде автономно и ще да могат да се извършват дейностите в здравното заведение без да зависят от външни фактори.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен е дъщерно дружество на „Български ВиК холдинг“ ЕАД,

чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството. Предметът му на дейност е свързан с водоснабдяване, канализация, пречистване на водите, инженерингови услуги в страната и чужбина.

„ВиК“ – Плевен обслужва 11 общини от Плевенска област, с население около 244 хиляди души,

живеещи в 12 града и 108 села. Общините са : Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Червен Бряг, Искър, Никопол, Левски, Белене, Гулянци, Пордим и Кнежа. Предприятието е създадено през 1957 година. През 1989 г. фирмата е преименувана в общинска фирма „Водоканал“, съгласно Указ 56 за Стопанска дейност. По търговския закон като „ВиК“ ЕООД е преобразувано през 1991 година. Водоснабдеността на населението е 100%, а канализираното е 66% от населението.

В момента „ВиК“ ЕООД- Плевен експлоатира 413 водоизточници с дебит 1 600 л./сек

и 270 водоеми с обем 111 563 куб. метра. То разполага и с 133 помпени станции с инсталирана мощност 15850 kw и още 213 БПС с инсталирана мощност 2776 kw, както и водопроводни мрежи с обща дължина 3044 километра.