Украинска атака спря доставките на руски петрол за Унгария

унгарският външен министър Петер Сиярто

Потокът на руски петрол към Унгария е бил спрян, след като Украйна е атакувала трансформаторна станция на петролопровода „Дружба“, обяви унгарският външен министър Петер Сиярто.

За разлика от повечето страни от ЕС, след нахлуването на Русия в Украйна, Унгария не спря доставките на руски петрол.

Сиярто написа във Facebook, че е разговарял с руския заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин, който го е информирал, че експерти работят за възстановяването на трансформаторната станция, но не е ясно кога доставките ще бъдат възобновени.

Украинският външен министър Андрий Сибиха нито потвърди, нито отрече информацията за атаката, но написа в X, че Унгария „вече може да изпраща оплакванията си“ до Москва, а не до Киев.

