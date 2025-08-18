Потребителската кошница е поевтиняла с 1 лев

Цената на потребителската кошница е спаднала с един лев през тази седмица – от 98 на 97 лева. Това съобщи Велизар Георгиев, член на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Спадът се дължи основно на сезонните колебания при плодовете и зеленчуците. Най-значими поевтинявания се наблюдават при домати, праскови, зеле, зелен пипер, лук, картофи и кайсии, докато краставиците, лимоните и тиквичките са поскъпнали.

При основните хранителни стоки цените остават относително стабилни, но с малки промени – свинското месо, брашното, сиренето, маслото и олиото са поскъпнали, докато кашкавалът, прясното и киселото мляко бележат лек спад. Захарта, оризът, фасулът, яйцата и пилешкото месо запазват стойностите си. Данните от май досега показват по-широки вариации – например зелето е паднало от 1,70 лв. до 0,87 лева, а лимоните са се повишили от 3,02 лв. до 4,35 лева за килограм.

Според Георгиев наблюдаваните изменения в цените са в рамките на нормалните сезонни колебания и не са резултат от извънредни фактори. Той подчерта, че пазарът функционира стабилно, без нехарактерни влияния, а движението на цените отразява основно влиянието на климатичните условия и моментното предлагане.