РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

В Израел се проведоха масови протести с призив за край на войната и освобождаване на заложниците

В Израел се проведоха масови протести с призив за край на войната и освобождаване на заложниците

Стотици хиляди израелци излязоха на улиците в десетки градове на Израел, настоявайки за прекратяване на войната в Газа. Демонстрантите поискаха и постигане на споразумение, което да гарантира освобождаване на заложниците, все още държани от „Хамас“.

Войната в Иран е довела до 3.5% спад на БВП на Израел през второто тримесечие

Организаторите на протестите изразиха тревога, че плановете на правителството за установяване на контрол над град Газа биха могли да изложат на сериозна опасност живота на около 20 заложници, които се смята, че са живи. Те предупредиха, че подобни действия ще усложнят още повече възможностите за преговори.

Премиерът Бенямин Нетаняху реагира остро на протестите. Той заяви, че подобни прояви единствено ще втвърдят позициите на „Хамас“ и ще забавят процеса по освобождаване на задържаните. Според него натискът върху правителството няма да ускори, а напротив – ще затрудни постигането на споразумение.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени