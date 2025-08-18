В Израел се проведоха масови протести с призив за край на войната и освобождаване на заложниците

Стотици хиляди израелци излязоха на улиците в десетки градове на Израел, настоявайки за прекратяване на войната в Газа. Демонстрантите поискаха и постигане на споразумение, което да гарантира освобождаване на заложниците, все още държани от „Хамас“.

Организаторите на протестите изразиха тревога, че плановете на правителството за установяване на контрол над град Газа биха могли да изложат на сериозна опасност живота на около 20 заложници, които се смята, че са живи. Те предупредиха, че подобни действия ще усложнят още повече възможностите за преговори.

Премиерът Бенямин Нетаняху реагира остро на протестите. Той заяви, че подобни прояви единствено ще втвърдят позициите на „Хамас“ и ще забавят процеса по освобождаване на задържаните. Според него натискът върху правителството няма да ускори, а напротив – ще затрудни постигането на споразумение.