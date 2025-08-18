Преките инвестиции в България за януари – юни намаляват до 848 млн. евро

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в България за януари – юни, отчетен съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 848 млн. евро (0.8% от БВП*). Сумата е по-малка с 31.4 млн. евро спрямо този за януари – юни миналата година. Тогава положителният поток беше от 879.4 млн. евро или 0.8% от БВП на страната. Това отбелязват от Българската народна банка.

През юни потокът е отрицателен в размер на 359.6 млн. евро при отрицателен поток от 69.3 млн. евро за юни година по-рано.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 232.9 млн. евро за януари – юни. Той е по-голям с 10.1 млн. евро от този за същия период година по-рано, когато е бил положителен в размер на 222.8 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен

в размер на 10.8 млн. евро при отрицателен нетен поток от 1.1 млн. евро за януари – юни 2024 година.

По предварителни данни, статията „Реинвестиране на печалба“ (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 1.76 млрд. евро при положителна стойност от 1.24 млрд. евро за януари – юни миналата година.

Нетният поток по подстатия „Дългови инструменти“ (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 1.14 млрд. евро при отрицателна стойност от 579.9 млн. евро за януари – юни миналата година.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – юни са от Италия

(197.3 млн. евро), Нидерландия (190.7 млн. евро) и Гърция (167.3 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци – към Швейцария (296.6 млн. евро) и Люксембург (155.9 млн. евро).

По предварителни данни

нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – юни възлиза на 244.3 млн. евро

(0.2% от БВП) при 541.6 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на миналата година. През юни нетният поток е положителен и възлиза на 70.2 млн. евро при положителна стойност от 93.3 млн. евро за юни 2024 година.

* При БВП в размер на 112. 28 млрд. евро за 2025 г. (прогноза на БНБ) и 103.72 млрд. евро за 2024 г. (данни на НСИ от 7 март 2025 г.).