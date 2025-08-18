РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Оперираха младата жена, пострадала в катастрофата с автобус в София

Младата жена, която пострада в катастрофата с автобус на столичния булевард „Възкресение“ е претърпяла операция.

Това съобщиха от спешния институт „Пирогов“, където тя е настанена за лечение. 

„Травматологичният екип на доц. Рашков извърши първа от поредица операции, които предстои да премине пациентката. Тя остава за интензивно лечение и активен мониторинг в неврореанимацията на университетската болница „Пирогов“, обясниха от лечебното заведение. 

Инцидентът стана в петък в малките часове на нощта, когато кола, управлявана от 21-годишния Виктор Илиев се вряза в автобус на столичния нощен транспорт. На място загина сирийски лекар, а няколко пострадаха. Те се лекуват в „Пирогов“ и ВМА. 

