РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

САЩ затягат правилата за туристически визи – повече кандидати ще се явяват на интервю

САЩ затягат правилата за туристически визи – повече кандидати ще се явяват на интервю

От 2 септември Държавният департамент на САЩ въвежда нови правила за освобождаване от интервю при кандидатстване за туристически визи B1/B2. Според тях повечето кандидати, включително лицата под 14 и над 79 години, вече ще трябва да се явяват лично на интервю.

Изключение ще се допуска само за кандидати, чиито предишни визи са изтекли през последните 12 месеца. Те могат да подадат документи по пощата, ако кандидатстват в страната си по произход или постоянно местожителство, са били пълнолетни при издаването на предишната виза, нямат отказана виза и спазят 12-месечния срок след изтичането ѝ.

Въпреки това, дори и при изпълнени условия, консулски служител запазва правото да изиска интервю по своя преценка.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени