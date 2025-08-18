САЩ затягат правилата за туристически визи – повече кандидати ще се явяват на интервю

От 2 септември Държавният департамент на САЩ въвежда нови правила за освобождаване от интервю при кандидатстване за туристически визи B1/B2. Според тях повечето кандидати, включително лицата под 14 и над 79 години, вече ще трябва да се явяват лично на интервю.

Изключение ще се допуска само за кандидати, чиито предишни визи са изтекли през последните 12 месеца. Те могат да подадат документи по пощата, ако кандидатстват в страната си по произход или постоянно местожителство, са били пълнолетни при издаването на предишната виза, нямат отказана виза и спазят 12-месечния срок след изтичането ѝ.

Въпреки това, дори и при изпълнени условия, консулски служител запазва правото да изиска интервю по своя преценка.