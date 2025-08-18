Край на лявата доминация в Боливия, десницата отива на балотаж

Президентските избори в Боливия ще се решат на балотаж, като двама дясноцентристки кандидати ще се състезават за президентския пост. Това слага край на почти 20-годишното господство на лявата партия „Движение за социализъм“.

Кандидатът с най-много гласове се оказа изненада: 57-годишният сенатор Родриго Пас Перейра, който започна кампанията само с 3% подкрепа в проучванията на общественото мнение. На второ място се класира Хорхе „Туто“ Кирога, десен бивш президент, който за кратко ръководи страната през 2001 г. след оставката на бившия диктатор Уго Бансер. При над 95% от преброените бюлетини, Пас Перейра събра 32,1%, а Кирога – 26,8 процента.

Тъй като никой от тях не успя да си осигури повече от 50% от гласовете, нито поне 40% с преднина от 10 пункта, вторият тур ще се проведе на 19 октомври.

Боливия в момента страда от икономическа криза – най-тежката от четири десетилетия насам – с недостиг на долари, гориво и нарастваща инфлация, пише в. „Гардиън“.