Китай и Индия се договориха да поддържат „динамиката на двустранните си отношения“

китайския външен министър Ван И и индийския му колега Субрахманям Джайшанкар

Китай и Индия се споразумяха да поддържат динамиката на двустранните си отношения, предаде китайската новинарска агенция Синхуа. Консенсусът бе постигнат по време на разговори между китайския външен министър Ван И и индийския му колега Субрахманям Джайшанкар.

Ван И подчерта, че в днешния свят, който е изправен пред „едностранни практики на сплашване“ и сериозни предизвикателства пред свободната търговия и международния ред, двете най-големи развиващи се страни трябва да демонстрират глобална отговорност.

С общо население от над 2.8 милиарда души, Китай и Индия трябва да „действат като велики сили“,

да дават пример на други развиващи се страни и да допринасят за „насърчаване на многополюсния модел в света и демократизацията на международните отношения“, заяви китайският външен министър.

Той отбеляза, че двете страни прилагат консенсуса, постигнат от техните лидери, постепенно възобновяват обмена и диалога на всички нива и поддържат мир и спокойствие в граничните райони. Според Ван И, отношенията между Китай и Индия показват „положителна тенденция към връщане към сътрудничество“.

В изявлението си той вмъкна и това, че Тайван е част от Китай.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

