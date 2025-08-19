РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще има достъп до Имотния регистър

имотния регистър

Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще получи пълен достъп до информационната система в реално време на Имотния регистър, съобщават от регионалното министерство. Новият механизъм ще има за цел да ускори обработката на преписките и да повиши качеството и сигурността на услугите за гражданите и бизнеса, допълват от ведомството, като уточняват, че всички сделки с недвижими имоти, вписани в Агенцията по вписванията, ще преминават за регистрация и през кадастъра.

Пълният достъп ще осигури възможността на Агенцията да извършва проверки на представяните актове за собственост, преди да бъдат вписани промени в кадастралния регистър. Според думите на инж. Георги Георгиев, изпълнителен директор на АГКК, тази мярка ще повиши сигурността на имотния пазар, който както знаем е изкушаващ за имотната мафия.

Важно е да се отбележи, че мярката ще доведе до допълнително натоварване на нашите експерти по места, чиято основна дейност е поддържането на кадастралната карта в актуално състояние“, отбелязва инженер Георгиев.

От МРРБ акцентират, че нововъведението идва в момент на рекорден обем на вписаните сделки с недвижими имоти, отчетен от Агенцията по вписванията – над 66 800 за първите 6 месеца на 2025 година. При този ръст на активността, сигурността и точността на вписванията са основна задача пред двете институции.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени