Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще има достъп до Имотния регистър

Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще получи пълен достъп до информационната система в реално време на Имотния регистър, съобщават от регионалното министерство. Новият механизъм ще има за цел да ускори обработката на преписките и да повиши качеството и сигурността на услугите за гражданите и бизнеса, допълват от ведомството, като уточняват, че всички сделки с недвижими имоти, вписани в Агенцията по вписванията, ще преминават за регистрация и през кадастъра.

Пълният достъп ще осигури възможността на Агенцията да извършва проверки на представяните актове за собственост, преди да бъдат вписани промени в кадастралния регистър. Според думите на инж. Георги Георгиев, изпълнителен директор на АГКК, тази мярка ще повиши сигурността на имотния пазар, който както знаем е изкушаващ за имотната мафия.

„Важно е да се отбележи, че мярката ще доведе до допълнително натоварване на нашите експерти по места, чиято основна дейност е поддържането на кадастралната карта в актуално състояние“, отбелязва инженер Георгиев.

От МРРБ акцентират, че нововъведението идва в момент на рекорден обем на вписаните сделки с недвижими имоти, отчетен от Агенцията по вписванията – над 66 800 за първите 6 месеца на 2025 година. При този ръст на активността, сигурността и точността на вписванията са основна задача пред двете институции.