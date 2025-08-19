РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Две катастрофи с тирове блокираха движението по магистрала „Хемус“. Първият инцидент е станал на 16-ия километър, където камион, пътуващ към София, е навлязъл в лентите за Варна. При произшествието няма пострадали, но движението бе временно ограничено, предаде NOVA.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха малко след 13:00 чasa, че движението за леки автомобили е възстановено. За тежкотоварните автомобили обаче останаха въведени обходни маршрути през София – Саранци – Горно Камарци – Ботевград и обратно към „Хемус“.

Втората катастрофа е станала на 17-ия километър, отново в посока София, където друг тир се е обърнал. На място е пристигнала линейка, като един човек е бил прегледан на място, а друг транспортиран към ИСУЛ с леки травми по главата и ръката.

