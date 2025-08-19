Великобритания не успя да пречупи Apple в битката за личните данни

Американският директор на националното разузнаване заяви, че Великобритания е оттеглила спорното си искане за достъп до данните на потребителите на Apple по целия свят при необходимост.

Тулси Габард написа в публикация в X, че Великобритания се е съгласила да отмени нареждането към технологичния гигант да предостави „задна врата“, която би „осигурила достъп до защитените криптирани данни на американски граждани и би накърнила нашите граждански свободи“.

BBC разбира, че Apple все още не е получила официална комуникация нито от правителството на САЩ, нито от това на Великобритания.

„Не коментираме оперативни въпроси, включително потвърждаване или отричане на съществуването на подобни уведомления“, каза говорител на британското правителство.

„Отдавна имаме съвместни споразумения за сигурност и разузнаване със САЩ за справяне с най-сериозните заплахи като тероризъм и сексуална злоупотреба с деца, включително ролята на бързо развиващите се технологии за тяхното осъществяване.“

През декември Великобритания официално поиска от Apple правото на достъп до криптираните данни на нейните потребители по целия свят.

Въпреки това Apple самата не може да вижда данните на клиенти, които са активирали най-силния ѝ инструмент за сигурност – Advanced Data Protection (ADP), който предотвратява достъпа на всеки друг освен самия потребител.

За да изпълни искането, компанията би трябвало да наруши собствените си методи за криптиране.

„Никога не сме изграждали задна врата или универсален ключ за който и да е от нашите продукти или услуги, и никога няма да го направим“, заяви Apple.

Вместо това компанията изтегли ADP от британския пазар и започна правна процедура за оспорване на заповедта. Делото трябваше да бъде разгледано от трибунал в началото на 2026 г.

Все още не е ясно дали процесът ще продължи.

Поради секретността на правителствената заповед, издадена съгласно Закона за разследващите правомощия (Investigatory Powers Act), не е известно дали и други технологични компании са получили подобни изисквания.

Месинджърът WhatsApp, използван от милиони британци, заяви, че до момента не е получавал такова искане.

„Изключително добра новина“

Уведомлението, което нито Apple, нито Министерството на вътрешните работи някога са потвърдили, разгневи защитниците на личните свободи, които сега са предпазливо оптимистични.

„Ако е вярно, това решение е изключително добро“, каза Сам Грант от правозащитната организация Liberty, която заедно с Privacy International вече беше започнала отделни съдебни действия срещу британското правителство.

Той заяви пред BBC, че създаването на задна врата към личните данни на гражданите би било „безразсъдно и потенциално незаконно действие от страна на правителството“.

„Това би представлявало огромна заплаха за нашата лична и национална сигурност, особено като знаем, че би поставило политици, активисти и малцинствени групи в особено уязвимо положение,“ допълни той.

„Докато тази власт съществува в Закона за разследващите правомощия, винаги ще има риск всяко бъдещо правителство да се опита да я използва, за да създаде задна врата и в други услуги с крайно криптиране, които всички ние използваме.“

Подобни опасения изрази и Джим Килок, изпълнителен директор на Open Rights Group:

„Правомощията на Великобритания да атакува криптирането все още са в закона и представляват сериозен риск за сигурността на потребителите и защитата срещу престъпно злоупотребяване с нашите данни.“

Вече съществува правно споразумение между правителствата на САЩ и Великобритания – Data Access Agreement – което позволява и на двете страни да споделят данни за целите на правоприлагането.

