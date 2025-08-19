Активите на инвестиционните фондове у нас се увеличават до 12.08 млрд. лева

Към края на юни активите, управлявани от българските и чуждестранните инвестиционни фондове, които имат дейност в България, възлизат на 12.08 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 1.45 млрд. лева (13.7%) в сравнение с юни миналата година и със 75.7 млн. лева (0.6%) спрямо март тази година. Това съобщиха от Българската народна банка.

Като процент от БВП* общият размер на активите на българските и чуждестранните инвестиционни фондове към юни е 5.5% при 5.2% от БВП към юни миналата година и 5.5% към края на март.

Към края на юни привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 8.18 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2024 г. те се увеличават с 979.1 млн. лева (13.6%). В сравнение с края на март размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България намалява с 1.7 млн. лева (0.02%).

По институционални сектори към края на второ тримесечие задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ се увеличават с 305.5 млн. лева до 5.09 млрд. лева при 4.79 млрд. лева към юни 2024 година.

Пасивите към сектор „Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства“ се увеличават

с 485.1 млн. лева (40.1%) до 1.69 млрд. лева към юни при 1.21 млрд. лева към края на второ тримесечие на миналата година.

Спрямо март пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ намаляват със 165.8 млн. лева, а задълженията към сектор „Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства“ нарастват със 109.7 млн. лева.

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на юни са „Застрахователните компании и пенсионните фондове“ (62.3%) и „Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата“ (20.7%).

Към края на юни 2024 г. относителните дялове на двата сектора са съответно по 66.6% и 16.8%, а към март 2025 г. – по 64.3% и 19.4 на сто.

*При БВП в размер на 219.59 млрд. лева за 2025 г. (прогноза на БНБ) и 202.86 млрд. лева за 2024 г. (данни на НСИ от 7 март 2025 г.).