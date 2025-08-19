Концесионерът на Летище София нехае за регламенти на ЕС

Концесионерът на летище София „Соф Кънект“ нехае не само за някои поети задължения по концесионния си договор, но дори и за изпълнението на регламенти на Европейския съюз, които трябва да прилага задължително.

Припомням, че съгласно чл. 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) „Регламентът е акт с общо приложение. Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки“.

Тъй като България е член на ЕС от 1 януари 2007 г., а летище София е част, както от нейната, така и от цялата територия на общността, то приетите от нея регламенти е необходимо да се прилагат безусловно, за което пък съответните държавни органи са длъжни стриктно да следят.

Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 на Комисията от 5 ноември 2015 година за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването, всички летища на територията на Евросъюза, следователно и българските, трябва да покриват определени стандарти за сигурност.

Според чл.12.4.2. от този регламент всички системи за откриване на експлозиви в регистрирани багажи, инсталирани на европейските летища от 1 септември 2022 г. до 31 август 2026 г., трябва да отговарят поне на Стандарт 3.1, а системите, инсталирани след 1 септември 2026 г. – поне на Стандарт 3.2.

Трябва, но явно на летище София

нещата не се случват според европейските изисквания,

а още по-малко – в съответствие с европейските темпове на развитие.

В конкретния случай – търгът на концесионера „Соф Кънект“ за постигане изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 и по конкретно – на Стандарт 3.1, трябваше да е приключил отдавна. Казваме „трябваше“, защото още на 27 септември 2023 г. „Соф Кънект“ публикува на официалния си сайт информацията, че „Летище София ще разполага с най-съвременни системи за проверка на багажа през 2024“.

В нея концесионерът официално обещава, че избраната американска компания „Leidos ще инсталира три системи за откриване на експлозиви (EDS), сертифицирани по Стандарт 3 на ЕС MV:3D. Инсталирането на новите системи се очаква да приключи през второто тримесечие на 2024 г., преди активния летен сезон.“

Е, вече сме в към края на активния летен сезон на следващата 2025 година, но и до този момент – около 14 месеца след официално посоченото време,

това обещание на концесионера не е изпълнено,

нито пък е известно дали и кога ще бъде изпълнено.

Нещо повече – от цитираното съобщение на „Соф Кънект“ става ясно, че Leidos ще инсталира три системи за откриване на експлозиви, „сертифицирани по Стандарт 3“. Според чл.12.4.2.1., буква б) от същия Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 обаче, на този Стандарт 3 могат да отговарят само системи, които са инсталирани в периода от 1 септември 2014-та до 31 август 2022 година.

Странно защо „Соф Кънект“ официално съобщава на собствения си сайт на 27 септември 2023 г., че ще инсталира системи за откриване на експлозиви по Стандарт 3, при положение, че действието на този стандарт е приключило 13 месеца по-рано?! И вече повече от година Стандарт 3.1 е задължителен.

Вариантите може да са само два:

Или в „Соф Кънект“ не знаят за условията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998,

или просто нехаят за спазването му, тъй като гледат на България не като на страна, член на ЕС, а като на някаква държава от Третия свят.

След всичко казано възникват няколко логични въпроса:

Избраните от „Соф Кънект“ системи за откриване на експлозиви наистина ли покриват само Стандарт 3, срокът за който е изтекъл още на 31 август 2022 г., или в официалното съобщение на ръководството е допусната грешка? Ако ли пък е допусната грешка – то защо почти две години по-късно тя все още не е оправена? Ако обаче новите системи за откриване на експлозиви наистина покриват само Стандарт 3, то как летище София ще оперира в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/1998, който от 1 септември 2022 г. изисква поне Стандарт 3.1? Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) одобрила ли е избора на тези системи от вече остарелия Стандарт 3? Избраните от летището през 2023 г. системи на Leidos могат ли да покрият изискуемия нов Стандарт 3.1? Ако не могат да покрият стандарт 3.1, какво ще предприеме „Соф Кънект“, а съответно – и ГД ГВА като държавен регулатор, за да може най-голямото летище на България да оперира в съответствие с международните нормативни изисквания и да гарантира минималните задължителни нива на сигурност на пътници и екипажи? Ако летище София не успее да завърши проекта за внедряване на нови системи за откриване на експлозиви в регистрираните багажи преди 1 септември 2026 г., когато влиза в сила задължителното изискване за минимален Стандарт 3.2, избраните системи ще могат ли да бъдат сертифицирани по новия Стандарт 3.2?

Още много свързани с темата въпроси могат да бъдат зададени към концесионера и към компетентните и отговорни институции.

В крайна сметка фактите са си факти: на летище София все още липсват както съвременни системи за проверка на багажите за експлозиви, така и нова багажна транспортна система на Терминал 2. И то при положение, че старата багажна система постоянно се поврежда, поради което на служителите им се налага да мъкнат багажите като хамали от ХІХ век.

Всичко това навява на мисълта за

незаинтересованост на държавните контролни органи,

ниското ниво на сигурност на летище София и липсата на модерни технологии.

А именно високата сигурност и модерните технологии са основните предпоставки за развитие на всяко гражданско летище чрез привличане на авиокомпании.

По мнение на юристи, тези действия или по-скоро – бездействия на „Соф Кънект“ са в пълно противоречие с концесионния договор като цяло, а говорят и за неизпълнение на инвестиционната програма на концесионера, предмет на този договор.

Концедентът в лицето на транспортното министерство е задължен да следи за изпълнението на договора за концесия в интерес на държавата, да контролира изпълнението на инвестиционната програма и при необходимост – да налага санкции. Очевидно ведомството не го прави в необходимата степен. Почти 14 месеца след официално посочения от концесионера краен срок за приключване на проекта за доставка и внедряване на нови системи за откриване на експлозиви, обявен за края на второто тримесечие на 2024 г., то не само, че не е наложило санкции, но

дори и официално не е коментирало въпроса.

По непотвърдена информация „Соф Кънект“ е в спор с американската компания Leidos, избрана за доставчик на бъдещите системи за откриване на експлозиви. Причината била, че офертата, която Leidos е представила преди повече от две години, била непълна, некоректна и дори несъответствала на изискванията на търга.

Но, ако действително е така, също възникват логични въпроси, като например:

Защо „Соф Кънект“ е избрал през 2023 година оферта, която е била непълна, некоректна и дори несъответствала на изискванията на търга? Какво следва да направи „Соф Кънект“, за да спази условията на концесионния договор – да обяви нов търг или да избере следващия класиран в търга от 2023 г., както е по правилата на ЗОП? Или ще пристъпи към ново договаряне с Leidos, което би било сериозно нарушение на конкурентните правила?

От изложените факти е видно сериозно неизпълнение на концесионния договор от страна на концесионера на летище София, както и неизпълнение на контролните задължения на концедента – Министерството на транспорта и съобщенията.

Съгласно чл. 12.4.2.1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998, всички системи за откриване на експлозиви, инсталирани след 1 септември 2022 г., следва да отговарят на стандарт 3.1. Избраните от „Соф Кънект“ системи, по публична информация, покриват само Стандарт 3, чието прилагане е допустимо за инсталации, монтирани до 31 август 2022 г. Това е несъответствие с европейското право и създава предпоставки за санкции по чл. 19 от Регламент (ЕС) 300/2008.

Неизпълнението на инвестиционната програма, която е неразделна част от концесионния договор, е пряко нарушение на договорните задължения по чл. 15 и чл. 20 от Договора за концесия , които предвиждат конкретни срокове и изисквания за внедряване на нови технологии за сигурност. Това неизпълнение подлежи на санкциониране с предвидените в договора неустойки, а може да обоснове и прекратяване на концесията при системно нарушение.

които предвиждат конкретни срокове и изисквания за внедряване на нови технологии за сигурност. Това неизпълнение подлежи на санкциониране с предвидените в договора неустойки, а може да обоснове и прекратяване на концесията при системно нарушение. Министерството на транспорта и съобщенията, в качеството си на концедент, има правно задължение по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за концесиите да осъществява текущ и последващ контрол върху изпълнението на концесионния договор и да предприема действия за защита на интереса на държавата. Бездействието му представлява неизпълнение на тези законови негови задължения.

Освен договорните и регулаторните нарушения, настоящата ситуация представлява и реален риск за сигурността и безопасността на въздушния транспорт, в нарушение на чл. 4 от Регламент (ЕС) 300/2008, който задължава държавите членки да осигурят прилагането на общите основни стандарти за сигурност. Липсата на сертифицирани по изискванията системи за откриване на експлозиви излага на опасност пътниците и екипажите.

Ако България е член на ЕС не само на думи, то нейните регулаторни органи следва веднага да предприемат правни и административни мерки, включително:

Пълна проверка и одит на процеса по избор и поръчка на системите; Прилагане на договорните санкции и обмисляне на прекратяване на концесията при системно неизпълнение; Изискване на незабавно привеждане на оборудването в съответствие с най-новите стандарти (3.1, а след 1 септември 2026 г. – 3.2); Информиране на Европейската комисия за предприетите мерки.

.