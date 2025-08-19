РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Управителят на БНБ се срещна с патриарх Даниил

В Софийската света митрополия се е състояла среща между патриарх Даниил и управителя на Българската народна банка Димитър Радев. По време на срещата Радев е получил архипастирската благословия на патриарха.

В контекста на днешната несигурна глобална среда двамата са обсъдили ролята на духовността и традиционните ценности за устойчивостта на обществото, както и значението на стабилността, доверието и отговорността – както във финансовата, така и в духовната сфера.

Патриарх Даниил е подчертал нуждата от сътрудничество между Църквата и държавните институции за благото на народа. Управителят на БНБ е изразил уважение към духовната мисия на Църквата и е потвърдил твърдия ангажимент на институцията да продължи да работи в обществена полза.

