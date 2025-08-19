БИПИ: За острови на крайна безотговорност в администрацията плащаме по 50-60 млн. лева

„В България се създават острови на крайна безотговорност на магистрати и държавни служители, които не понасят никакви санкции за неправомерните си действия.“ Това обяви Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи (БИПИ) в ефира на БНР, като уточни, че всяка година в държавния бюджет се предвиждат 50-60 милиона лева за обезщетения за неправомерни действия и безотговорност на държавата.

По думите му администрацията започва да прилича на каста, която демонстрира, че на хората с връзки и пари всичко може да им се размине. Според него това е ценностен модел, който се спуска надолу в обществото.

Според Славев българските съдии взимат дори по-големи възнаграждения от средните за ЕС, но на тази висока цена българските граждани не получават независимо правосъдие и отчетна прокуратура.

Теодор Славев е на мнение, че за да се реши проблемът трябва при магистратите да се въведе лична имуществена отговорност за злоумишлени действия или крайна некомпетентност. Тази отговорност би трябвало да означава, че те ще отговарят с личното си имущество, социални придобивки, и дори с бъдещата си пенсия за грешките, които са направили.

Славев поясни, че има безброй примери как виновни се измъкват безнаказано или въобще не се разследват, как репресивните институции действат синхронизирано с политическа цел.

По-конкретно Славев даде пример с Висшия съдебен съвет, който не е направил нищо за разкриването на зависимостите в съдебната власт след разкритията около казуса с Нотариуса.

Той бе категоричен, че тази особена форма на зависимост чрез компромати е скандална и е много по-опасна и много по-лоша от обикновената корупция, която си представяме като даване на подкуп.