РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Марко Рубио ще ръководи работна група за разработване на гаранции за сигурност за Украйна

Марко Рубио

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще ръководи работна група за разработване на гаранции за сигурност за Украйна. The Wall Street Journal съобщи това, позовавайки се на източници. Групата ще включва и съветници по националната сигурност и представители на НАТО, а Съединените щати ще координират дискусиите.

Източници на The Wall Street Journal съобщиха, че гаранциите за сигурност включват военно присъствие, противовъздушна отбрана, доставки на оръжие и „контрол върху прекратяването на военните действия“. Има няколко начина, по които Съединените щати могат косвено да предоставят военна подкрепа на европейските мироопазващи сили, отбелязват източниците на вестника.

Източници на Bloomberg съобщиха, че като гаранции за сигурност съюзниците планират да укрепят украинската армия и да избегнат ограничаване на числеността ѝ в бъдещо мирно споразумение. Според агенцията, пакетът от гаранции за сигурност ще се основава на работата на „коалиция на желаещите“ – група европейски държави, водени от Франция и Великобритания, които са предложили да изпратят „възпиращи сили“ в Украйна след края на военните действия.

Европейските страни и Украйна започнаха да разработват подробно гаранциите за сигурност за Украйна.

Украйна е готова за нови преговори с Русия в понеделник

Това обяви и украинският президент Володимир Зеленски. Според него, страните ще работят по този въпрос днес, 19 август, по време на контакти на различни нива. Очакват се работни срещи на европейски лидери и съветници по сигурността.

„Вече работим по конкретното съдържание на гаранциите за сигурност“, написа украинският лидер в социалната мрежа X.

Ръководителят на Европейския съвет Антонио Коста обяви, че е насрочил видеоконференция на Европейския съвет за днес, 19 август, за да информира лидерите на ЕС за резултатите от разговорите във Вашингтон. Освен това, днес е насрочена среща на „коалицията на желаещите“, председателствана от британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон, на която ще бъде обсъдена темата за гаранциите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени