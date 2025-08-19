Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще ръководи работна група за разработване на гаранции за сигурност за Украйна. The Wall Street Journal съобщи това, позовавайки се на източници. Групата ще включва и съветници по националната сигурност и представители на НАТО, а Съединените щати ще координират дискусиите.

Източници на The Wall Street Journal съобщиха, че гаранциите за сигурност включват военно присъствие, противовъздушна отбрана, доставки на оръжие и „контрол върху прекратяването на военните действия“. Има няколко начина, по които Съединените щати могат косвено да предоставят военна подкрепа на европейските мироопазващи сили, отбелязват източниците на вестника.

Източници на Bloomberg съобщиха, че като гаранции за сигурност съюзниците планират да укрепят украинската армия и да избегнат ограничаване на числеността ѝ в бъдещо мирно споразумение. Според агенцията, пакетът от гаранции за сигурност ще се основава на работата на „коалиция на желаещите“ – група европейски държави, водени от Франция и Великобритания, които са предложили да изпратят „възпиращи сили“ в Украйна след края на военните действия.

Европейските страни и Украйна започнаха да разработват подробно гаранциите за сигурност за Украйна.

Това обяви и украинският президент Володимир Зеленски. Според него, страните ще работят по този въпрос днес, 19 август, по време на контакти на различни нива. Очакват се работни срещи на европейски лидери и съветници по сигурността.

„Вече работим по конкретното съдържание на гаранциите за сигурност“, написа украинският лидер в социалната мрежа X.

Ръководителят на Европейския съвет Антонио Коста обяви, че е насрочил видеоконференция на Европейския съвет за днес, 19 август, за да информира лидерите на ЕС за резултатите от разговорите във Вашингтон. Освен това, днес е насрочена среща на „коалицията на желаещите“, председателствана от британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон, на която ще бъде обсъдена темата за гаранциите.