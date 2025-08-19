Протестиращи поискаха забрана за отглеждане на телета в клетки

Над 110 000 души подкрепиха с подписите си искането за забрана на клетките за телета в България. Подписката беше внесена днес в Народното събрание, пред което се състоя и протест.

Според вносителите на петицията тази нехуманна практика не може повече да е част от съвременното животновъдство, защото не отговаря на препоръките на Европейския орган за безопасност на храните.

Активистите от „Невидими животни“ подчертават, че отглеждането на телета в клетки лишава животните от всички права, причинява им стрес и води до по-некачествено месо. Те настояват практиката да бъде законово забранена и телетата да се отглеждат заедно.