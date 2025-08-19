Путин и Зеленски са готови за мирна среща

Снимка: Getty images

В рамките на една-две седмици войната може да приключи. Toва заяви американският президент Доналд Тръмп след разговорите си с украинския държавен глава Володимир Зеленски и с европейските лидери. Тръмп прекъсна срещата с европейските си гости, за да проведе 40-минутен разговор с руския президент Владимир Путин и след това съобщи, че започва подготовката за тристранна среща – между него, Путин и Зеленски.

След разговорите със Зеленски, Тръмп заяви, че преговорите вървят успешно и очаква да бъдат постигнати всички договорки. Президентът на САЩ допълни, че на срещата си с европейските лидери ще обсъди „възможния обмен на територии“. Така и не стана ясно обаче на какви компромиси са склонили Путин, който искаше територии, които не владее, и Зеленски, който казваше, че не може да даде земи, които са вписани в украинската конституция. Не стана ясно и какви точно гаранции за сигурност ще дадат САЩ и Европейският съюз.

Все пак, всички страни бяха единодушни в едно – напредък има и той трябва да доведе до скорошен мир.

Зеленски определи срещата си с Тръмп като много ползотворна. Той заяви пред украински медии, че е потвърдил готовността си за двустранна среща с Путин, подкрепена и от европейските лидери. Зеленски уточни, че иска въпросът за териториите да бъде обсъден първо с Путин, преди да се проведе тристранната среща с участието на Тръмп. Допълни още, че е разглеждал темата и с американския президент, като му показал карта с някои детайли, изразявайки надежда, че ще бъде намерено решение по всички въпроси, включително териториалните.

Днешната среща между Тръмп и Зеленски във Вашингтон беше първата след напрегнатия им разговор в Белия дом през февруари 2025 година. Американският президент Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски са разговаряли за кратко преди началото на церемонията по погребението на папа Франциск във Ватикана през април. Разговаряха и след срещата на върха на НАТО в Хага през юни. През тези няколко месеца те редовно се чуваха по телефона.

Снимка: Getty images

Докато Тръмп разговаряше със Зеленски, в Белия дом го чакаха седем европейски лидери – председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, финландският президент Александър Стуб, италианският премиер Джорджа Мелони и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Всички те благодариха на Тръмп за усилията му да намери мирно решение на войната в Украйна. Рюте заяви, че „най-накрая е намерен изход от задънената улица“, а Макрон подчерта, че Европа и Украйна разчитат именно на него.

Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз ще работи върху гаранции за сигурността на Украйна, по аналогия на чл. 5 от договора на НАТО.

Италианският премиер Джорджа Мелони също подчерта необходимостта от такива гаранции и изтъкна, че те трябва да наподобяват натовския модел. Тя благодари на Доналд Тръмп и отбеляза, че след три години без признаци Русия да иска край на войната, сега се наблюдава промяна именно благодарение на неговите усилия.

Финландският президент Александър Стуб припомни, че страната му има дълга граница и исторически опит в отношенията с Русия. Той подчерта, че през 1944 г. е било намерено решение и изрази увереност, че такова може да се постигне и през 2025 година.