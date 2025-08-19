Отговорът на Европа: „Трансатлантическият алианс издържа“

Посещението в Белия дом на Володимир Зеленски и придружаващите го европейски лидери беше основната тема на деня в световните медии. Медиите го определиха като доста успешно, предвид трудната история на отношенията между участниците в него. Politico, Le Monde и други медии оценяват срещата на Тръмп със Зеленски и европейските лидери.

CNN (Атланта, САЩ)

Това беше отговорът на Европа на Путин

В петък, докато беше в Аляска с президента Доналд Тръмп, президентът Владимир Путин предупреди Украйна и европейските страни да не „слагат спици в колелото“ на това, което той нарече важен напредък. Това беше класически опит за разделяне на западния алианс. Отговорът на Европа беше срещата в Белия дом в понеделник, 18 август. Тя се усещаше историческа, предизвиквайки ехо от големите съюзнически срещи, които сложиха край на Втората световна война.

The Independent (Лондон, Великобритания)

Беше дори по-лоша от последната среща между Тръмп и Зеленски. Беше много странно

Зеленски, разбира се, беше в неудобно положение: той е демократично избраният лидер на държава, която приятелят на Тръмп в момента се опитва да унищожи. И езикът на тялото на днешната среща казваше всичко: изчезнаха усмивките и възхитените шеги, заменени от напрегнатата учтивост на човек, принуден да позира с жертвата, докато се възхищава на извършителя.

Може би най-запомнящият се момент беше, когато Зеленски отговори на въпрос на репортер защо е логистично трудно да се организират избори по време на активни военни действия. Тръмп се засмя и каза: „Значи казвате, че ако се бием с някого, няма да има повече избори?“

За всеки друг политик това би бил сериозен удар в кариерата. За администрацията на Тръмп това е просто още един понеделник.

Le Monde (Париж, Франция)

Дипломатическите усилия се засилват в очакване на евентуална среща между Зеленски и Путин

Самият факт, че това събитие се провежда обаче, сигнализира за невъзможността Вашингтон да постигне споразумение с Русия без участието на жертвата, Украйна, и европейците.

Bloomberg (Ню Йорк, САЩ)

Тръмп настоява за среща между Путин и Зеленски след разговори с двамата

Като цяло, понеделник беше добър ден за Киев, като се има предвид, че само преди няколко дни Тръмп заяви в Аляска, че отговорността за прекратяване на конфликта е на Украйна. Във Вашингтон лидерите, които често не успяват да работят заедно, откакто Тръмп се завърна на власт, прекараха следобеда, хвалейки се взаимно и подчертавайки единството си… Тонът на разговора между Тръмп и Зеленски се подобри значително в сравнение с февруарското посещение на украинския президент във Вашингтон, което доведе до разгорещен публичен спор с Тръмп и доведе до кратко спиране на американската военна подкрепа.

Politico (Арлингтън, САЩ)

Трансатлантическият алианс се държи, след като Тръмп прегръща гаранцията за сигурност за Киев

Трансатлантическият алианс беше подложен на изпитание в понеделник. Баланс, сдържаност и дипломация не са думи, които човек обикновено би асоциирал с Тръмп, но всички те бяха налице в понеделник. Тръмп предложи това, което много наблюдатели виждат като повратен момент, като публично се ангажира с гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна като част от всяко мирно споразумение с Русия. Разбира се, това все още е много неясно и е малко вероятно САЩ да са склонни да предоставят оръжия или да изпратят войски.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Беше горещо, но не и пламтящо: Зеленски оцеля невредим след срещата с Тръмп

За Зеленски вероятно не можеше да мине по-добре. За щастие, на Зеленски беше оказана известна помощ. Срещата беше обявена за европейска среща на върха в Белия дом, но можеше също толкова лесно да бъде и предпазлив разговор. Имаше малко подробности за мирното споразумение, което Тръмп искаше да сключи. И все пак изглеждаше, че всички – или поне повечето от участниците – искаха да изгладят различията си, да избегнат Украйна да бъде възприемана като основна пречка за мира и да избегнат връщането на инициативата на Путин.