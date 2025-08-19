РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Отговорът на Европа: „Трансатлантическият алианс издържа“

ЕС продължава подкрепата за Украйна, Унгария отказа да се присъедини към общата позиция

Посещението в Белия дом на Володимир Зеленски и придружаващите го европейски лидери беше основната тема на деня в световните медии. Медиите го определиха като доста успешно, предвид трудната история на отношенията между участниците в него. Politico, Le Monde и други медии оценяват срещата на Тръмп със Зеленски и европейските лидери.

CNN (Атланта, САЩ)

Това беше отговорът на Европа на Путин

В петък, докато беше в Аляска с президента Доналд Тръмп, президентът Владимир Путин предупреди Украйна и европейските страни да не „слагат спици в колелото“ на това, което той нарече важен напредък. Това беше класически опит за разделяне на западния алианс. Отговорът на Европа беше срещата в Белия дом в понеделник, 18 август. Тя се усещаше историческа, предизвиквайки ехо от големите съюзнически срещи, които сложиха край на Втората световна война.

The Independent (Лондон, Великобритания)

Беше дори по-лоша от последната среща между Тръмп и Зеленски. Беше много странно

Путин и Зеленски са готови за мирна среща

Зеленски, разбира се, беше в неудобно положение: той е демократично избраният лидер на държава, която приятелят на Тръмп в момента се опитва да унищожи. И езикът на тялото на днешната среща казваше всичко: изчезнаха усмивките и възхитените шеги, заменени от напрегнатата учтивост на човек, принуден да позира с жертвата, докато се възхищава на извършителя.

Може би най-запомнящият се момент беше, когато Зеленски отговори на въпрос на репортер защо е логистично трудно да се организират избори по време на активни военни действия. Тръмп се засмя и каза: „Значи казвате, че ако се бием с някого, няма да има повече избори?“

За всеки друг политик това би бил сериозен удар в кариерата. За администрацията на Тръмп това е просто още един понеделник.

Le Monde (Париж, Франция)

Дипломатическите усилия се засилват в очакване на евентуална среща между Зеленски и Путин

Самият факт, че това събитие се провежда обаче, сигнализира за невъзможността Вашингтон да постигне споразумение с Русия без участието на жертвата, Украйна, и европейците.

Bloomberg (Ню Йорк, САЩ)

Тръмп настоява за среща между Путин и Зеленски след разговори с двамата

Като цяло, понеделник беше добър ден за Киев, като се има предвид, че само преди няколко дни Тръмп заяви в Аляска, че отговорността за прекратяване на конфликта е на Украйна. Във Вашингтон лидерите, които често не успяват да работят заедно, откакто Тръмп се завърна на власт, прекараха следобеда, хвалейки се взаимно и подчертавайки единството си… Тонът на разговора между Тръмп и Зеленски се подобри значително в сравнение с февруарското посещение на украинския президент във Вашингтон, което доведе до разгорещен публичен спор с Тръмп и доведе до кратко спиране на американската военна подкрепа.

Politico (Арлингтън, САЩ)

Трансатлантическият алианс се държи, след като Тръмп прегръща гаранцията за сигурност за Киев

Това беше отговорът на Европа на Путин

Трансатлантическият алианс беше подложен на изпитание в понеделник. Баланс, сдържаност и дипломация не са думи, които човек обикновено би асоциирал с Тръмп, но всички те бяха налице в понеделник. Тръмп предложи това, което много наблюдатели виждат като повратен момент, като публично се ангажира с гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна като част от всяко мирно споразумение с Русия. Разбира се, това все още е много неясно и е малко вероятно САЩ да са склонни да предоставят оръжия или да изпратят войски.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Беше горещо, но не и пламтящо: Зеленски оцеля невредим след срещата с Тръмп

За Зеленски вероятно не можеше да мине по-добре. За щастие, на Зеленски беше оказана известна помощ. Срещата беше обявена за европейска среща на върха в Белия дом, но можеше също толкова лесно да бъде и предпазлив разговор. Имаше малко подробности за мирното споразумение, което Тръмп искаше да сключи. И все пак изглеждаше, че всички – или поне повечето от участниците – искаха да изгладят различията си, да избегнат Украйна да бъде възприемана като основна пречка за мира и да избегнат връщането на инициативата на Путин.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени