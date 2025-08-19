Над 120 000 млади българи са с изпълнителни листове за неизплатени бързи кредити

Над 120 000 души на възраст между 18 и 30 години у нас са обект на принудително изпълнение (запор на банкови сметки и възнаграждения) заради непогасени бързи кредити. Основният проблем е, че много от младите не осъзнават, че като забавят изплащането на сумата, после може да трябва да платят двойно – към главницата се добавят такси, застраховки, разходи по обслужването, а после – като започне принудителното изпълнение, се трупат съдебни такси, хонорар за адвокат и такси за съдебните изпълнители.

Това обясни в ефира на БНР частният съдебен изпълнител Станимира Данова, която е организатор на кампания за финансова грамотност сред подрастващите. Заедно със свои колеги от цялата страна (общо 179 души) те безвъзмездно обикалят училища и обясняват на учениците какви са рисковете от това да изтеглят бърз кредит, без преди това да помислят могат ли да го изплатят в срок и колко това ще им струва.

Данова призна, че основният „дразнител“ са социалните мрежи и желанието да постигнеш всичко „сега и веднага“ – заради това младите хора теглят бързи кредити за телефони, дрехи, маркови стоки – обувки, почивки.

Частният съдебен изпълнител обясни, че при среща с младежите им обяснява, че преди да теглят кредит е добре да помислят – наистина ли въпросният телефон, например, им е крайно необходим и колко силно го искат. Тя добави и че ги съветва, че е по-важно да инвестираш първо в себе си – в образование, в квалификация, а след това вече ще имаш възможност, без бързи кредити, да инвестираш в предмети и преживявания.

Станимира Данова даде и конкретен пример – от сайт на фирма за бързи кредити с калкулатор, направили проверка и видели, че ако изтеглите 1000 лева, после ще трябва да върнете 1640 лева, а ако забавите сумата и примерно сте теглили кредит в размер на 1500 лева, ще трябва да платите 3000 лева.

„Най-важно е младите хора да се научат да гледат какво им се предлага и да взимат решението адекватно и информирано. Не може да се чака някой друг да се грижи за тях – когато човек стане на 18-годишна възраст, той вече носи отговорност за решенията си“ подчерта частният съдебен изпълнител.