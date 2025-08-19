РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Хамас“ приема предложен план за прекратяване на огъня и освобождаване на заложници

"Хамас" иска промени в предложението на САЩ за временно примирие в Газа

Палестинското ислямистко движение „Хамас“ е приело предложение за прекратяване на огъня с Израел, което предвижда 60-дневно примирие, връщането на половината от заложниците, държани в Газа, и освобождаването на някои палестински затворници от Израел, съобщи Би Би Си, позовавайки се на източник от групировката.

Според палестински източник на медията планът на Египет и Катар предвижда два етапа и е базиран на рамка, предложена от американския специален представител Стив Уиткоф, който посети региона през юни.

Високопоставеният представител на „Хамас“ Басем Наим е потвърдил във Фейсбук приемането на предложението. Други палестински фракции също са информирали посредниците за своето съгласие. Засега няма официален израелски отговор.

