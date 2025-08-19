Бюрата по труда с вакантни места и за бармани, и за разработчик на софтуер за 13 000 лв. заплата

Малко под 11 000 са свободните работни места, обявените в бюрата по труда към средата на август. Сред най-търсените професии са работници в преработващата промишленост, учители, персонал в производството на храни, медицински лица, сочат данните от електронната трудова борса, които Агенцията по заетостта обновява ежедневно.

Минималната заплата, която се предлага е 1077 лева, а най-високата е 13 000 лева, която се предлага от бюрото по труда „Възраждане“ в София. Вакантната позиция е само една, като се посочва, че е подходяща за трудоустроен човек. Изисква се английски и работа с компютър за 8-часов работен ден на безсрочен договор, уточняват от БНР.

В София се търси и ръководител в бизнес услугите и административните дейности, като за тази позиция се предлага възнаграждение в размер на 8150 лева.

В София търсят и медицински сестри – за 6 вакантни позиции при 2457 лева заплата и работа на смени по седем часа.

В Бургас търсят 11 лекари за оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ срещу заплата от 3620 лева.

В Стара Загора също търсят спешни медици – срещу 3950 лева заплата.

В Сатовча се търсят 20 души на минимална работна заплата за работници в производство на храни.

Във Варна търсят 10 сервитьори и бармани срещу 1600 лева заплата.

В Плевен – двама машинни инженери, на които предлагат заплата в размер на 4500 лева.

