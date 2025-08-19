РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Експерти алармират, че системата за контрол на средна скорост е с критично ниско покритие

тол система

Дълго рекламираната система за контрол на средната скорост стартира с критично ниско покритие и липса на реален ефект. Към момента е сертифициран само един участък – между пътен възел „Илиянци“ и Чепинци в двете посоки, с дължина около 10 километра в посока, разположен по Северната скоростна тангента на София. Това се казва в становище на Института за пътна безопасност (ИПБ).

Допълва се, че предстои сертифицирането на още 6 кратки отсечки:

• Вакарел – Ихтиман

• Цалапица – Радиново

• Сандански – Дамяница

• Телиш – Долни Дъбник

• Български извор – Сопот

• Струйно – Шумен

Дори и с тях общата дължина на планираните участъци е около 120 километра, което представлява едва 0.6% от цялата републиканска пътна мрежа.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

