Ким Чен-ун призова за бързо разширяване на ядрения арсенал

Върховният лидер на Северна Корея Ким Чен-ун заяви, че страната му трябва бързо да разшири ядреното си въоръжение. Като причина той посочи военните учения на САЩ и Южна Корея, които според него застрашават националната сигурност.

Южна Корея и нейният съюзник Съединените щати започнаха съвместни военни учения тази седмица в отговор и на засилените севернокорейски ядрени заплахи. Пхенян редовно критикува подобни учения, определяйки ги като репетиции за инвазия и понякога отговаря с тестове на оръжия, но Сеул и Вашингтон твърдят, че те са чисто отбранителни.

Ежегодните 11-дневни учения, наречени „Улчи Фрийдъм Шийлд“, ще бъдат с мащаб, подобен на тези от 2024 г., но с промяна в графика, като 20 от 40-те полеви тренировки са пренасрочени за септември. Тези забавяния идват, след като президентът на Южна Корея И Дже-мьон каза, че иска да облекчи напрежението със Северна Корея, въпреки че анализаторите са скептични относно отговора на Пхенян.

Според доклад от миналата година на Федерацията на американските учени, Северна Корея може да е произвела достатъчно материал за създаването на до 90 ядрени бойни глави, но вероятно е сглобила около 50.

Усилията на САЩ и техните съюзници за справяне с разработването на ядрени оръжия от Северна Корея се очаква да бъдат обсъдени на предстоящата среща между американския президент Доналд Тръмп и южнокорейския президент И Дже-мьон във Вашингтон.