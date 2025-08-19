Васил Данов: Украйна няма да бъде победена на бойното поле в следващите 80 години (част 2)

Украинската армия в момента е най-добрата и боеспособната в Европа, смята Васил Данов

Военни самолети от пето поколение произвеждат единствено САЩ. На този етап Европа трудно може да се еманципира от американската военно-техническа промишленост. Със страхливата си политика администрацията на Байдън също връзваше ръцете на украинската армия. Украйна е напът да стане първа световна сила в производството на военни дронове.

Украйна ще спечели войната, ако Европа купува модерно американско оръжие и снабдява украинската армия.

Руснаците „превземаха“ Покровск между 9 и 11 пъти.

Украинската армия в момента е най-добрата армия в Европа – има огромен боен опит. Висшият им команден състав мисли и действа по стандартите на НАТО. Докато руските генерали и маршали са на нивото от края на Втората световна война. Там още работят сталинските и жуковските разбирания за войната.

Военно решение с победа на Путин няма, военно решение със загуба за Украйна няма.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ капитан I ранг о. з. Васил Данов, член на ръководството на Атлантическия съвет на България.

