Макрон: Следващите 15 дни ще бъдат критични за бъдещето на Украйна и Европа

Гаранциите за сигурност срещу нова руска агресия трябва да бъдат уточнени до началото на септември, когато би следвало да се състои тристранна среща за постигане на мир. Това каза президентът на Франция Еманюел Макрон в интервю за френски телевизии.

Следващите 15 дни ще бъдат критични за бъдещето на Украйна и Европа, подчерта френският президент Еманюел Макрон в интервю за телевизия ЛСИ.

Според него Женева е подходящо място за тристранната среща за мирно споразумение, но дотогава трябва да бъдат детайлно уточнени недвусмислени гаранции за сигурност на Киев.

„Първата гаранция е силна украинска армия, което ще рече няколкостотинхиляден добре въоръжен персонал. Втората гаранция е това, което наричаме подсигуряващи сили – да направим така, че британците, французите, германците, турците и други да бъдат готови да провеждат операции – не на фронтовата линия, не провокативно, а операции за подсигуряване в небето, в морето и по суша, за да дадем стратегически знак и да потвърдим, че трайният мир в Украйна е и наша грижа“, каза той.

Президентът наблегна, че решението за териториални отстъпки принадлежи изключително на Киев и каквото и да е то, споразумението трябва да позволи на Украйна и Европа да живеят в мир. Макрон не скри скептицизма си, като сравни руския режим с митично чудовище на прага на Европа. Той напомни, че Путин рядко изпълнява ангажиментите си и се стреми да прекрои границите, за да увеличи мощта си, затова предстоящата тристранна среща трябва да разсее съмненията дали руският президент иска мир.