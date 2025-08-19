От днес започва фактическото приемане на парк „Врана“, съобщи Областният управител на София-град

Областният управител на София-град Стефан Арсов съобщи, че от днес започва фактическото приемане на парк „Врана“.

„След изпратените от нас разяснения, Столична община изпълни изискванията и процедурата може вече официално да продължи“, пише Арсов в публикация в социалните мрежи.

Ето какво написа Стефан Арсов във Фейсбук:

„С радост Ви съобщавам, че от днес започва фактическото приемане на парк „Врана“.

След изпратените от нас разяснения, Столична община изпълни изискванията и процедурата може вече официално да продължи.

Като областен управител на област София приемам парк „Врана“ с ангажимент за неговото опазване и достъпност за всички граждани. Този красив кът на природата е част от нашето общо наследство и отговорност, която поемаме с грижа и внимание – за днешните и бъдещите поколения“.