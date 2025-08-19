Велислава Делчева заяви, че омбудсманът няма място сред кандидатите за служебен премиер

Велислава Делчева заяви в интервю за общественото радио, че институцията на омбудсмана няма място в „домовата книга“, като добави, че това е и въпрос на личен избор. Коментарът ѝ бе провокиран от думите на кандидата за зам.-омбудсман Мария Филипова, която не отхвърли възможността да приеме поста на служебен премиер при евентуални предсрочни избори.

Новоизбраният омбудсман коментира, че трите кандидатки за неин заместник са били много силни, всяка със собствен фокус в работата и впечатляващо представяне.

В отговор на въпрос коментира, че в институцията на омбудсмана най-много са жалбите, свързани с потребителските права. Делчева заяви, че предстои отваряне на приемни на институцията по малките населени места.