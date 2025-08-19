Денят по диагонал – 19 август 2025 година

Счетоводните гимнастики с Държавния бюджет са характерни за икономиката на паразитния капитализъм. Става дума за фасадна система, която плаща цената на финансовата стабилност със заеми, а не с реален икономически растеж и забавя бъдещото развитие на страната с орязване на предварително гласуваните капиталови разходи. Нереалистичното планиране на държавните приходи при популистко вдигане на разходите води до безогледно прехвърляне на средства от едно перо в друго с цел запушването на бюджетни дупки, за което публиката дори не разбира.

Синдикати и работодатели отново спорят дали да се увеличи минималната работна заплата. До дни трябва да стане ясно колко точно ще бъде минималното възнаграждение през 2026 година и дали ще се промени формулата, по която се изчислява. Темата е изключително важна, защото минималната заплата служи за база за изчисляване на редица плащания.

Посещението в Белия дом на Володимир Зеленски и придружаващите го европейски лидери беше основната тема на деня в световните медии. Те го определиха като доста успешно, предвид трудната история на отношенията между участниците в него. Politico, Le Monde и други медии оценяват срещата на Тръмп със Зеленски и европейските лидери.

В Националната здравноосигурителна каса зачестяват сигналите за фалшиви имейли, изпратени от името на институцията. Подобни съобщения изискват действие от получателя, което може да задейства кибератака срещу устройството му.

Дълго рекламираната система за контрол на средната скорост стартира с критично ниско покритие и липса на реален ефект. Към момента е сертифициран само един участък – между пътен възел „Илиянци“ и Чепинци в двете посоки, с дължина около 10 километра в посока, разположен по Северната скоростна тангента на София. Това се казва в становище на Института за пътна безопасност (ИПБ).

Украинската армия в момента е най-добрата и боеспособната в Европа, смята Васил Данов

Военни самолети от пето поколение произвеждат единствено САЩ. На този етап Европа трудно може да се еманципира от американската военно-техническа промишленост. Със страхливата си политика администрацията на Байдън също връзваше ръцете на украинската армия. Украйна е напът да стане първа световна сила в производството на военни дронове.

Концесионерът на летище София „Соф Кънект“ нехае не само за някои поети задължения по концесионния си договор, но дори и за изпълнението на регламенти на Европейския съюз, които трябва да прилага задължително.