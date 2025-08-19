На 4 септември се прекратява регистрацията на облигациите с ISIN код BG2100042238 на „Ти Би Ай Банк“

От 4 септември се прекратява регистрацията на емисията облигации, с ISIN код BG2100042238, на Сегмент за облигации на Основен пазар BSE, издадена от ТБ „Ти Би Ай банк“ ЕАД.

Основанието за прекратяване е пълното предсрочно погасяване на облигационния заем чрез упражняване на кол опция на емитента на 15 септември. Тя съвпада с/ настъпва една година преди датата на падеж на емисията, т.е. на двадесет и първия месец от датата на издаването на тези облигации. Банката ще заплати цената на упражняване на кол опцията на датата на лихвено плащане на 15 септември.

Емитентът упражнява кол опция по смисъла на условията на емисията облигации, която може да бъде упражнена по усмотрение на „Ти Би Ай Банк“ и след като е получила предварително разрешение от Българската народна банка, в качеството й на орган за преструктуриране.

Тези облигации са структурирани да отговарят на изискванията за приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Емисията е с обща номинална стойност от 10 000 000 евро, годишна лихва 9.50% и оригинален падеж на главницата на 15 септември 2026 година.

Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на „Българска фондова борса“, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и на цената на упражняване на кол опцията, е 3 септември.