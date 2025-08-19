За строежа на нови лифтове трябват законодателни промени, обяви Боршош в Априлци

Необходими са законодателни промени, за да се строят нови лифтове в България и да се възстановяват стари. Това заяви в град Априлци министърът на туризма Мирослав Боршош по повод усилията на местната община да изгради лифт до връх Марагидик.

Той уточни, цитиран от БТА, че има работна група, с участие на всички компетентни институции и председателствана от него, която е събрала всички видове предложения за промени в закона, които да направят така, че планината да стане достъпна.

„Няма никакво значение дали имате парите, ако нямате законодателната възможност. В съвременния туризъм, когато имаш условия за инвестиции, пари се намират„, поясни министърът на туризма.

Кметът на община Априлци инж. Тихомир Кукенски разказа БТА, че идеята за построяване на лифта не е нова, а датира от 70-те години на миналия век, когато швейцарски фирми са проявявали интерес към района. Общината планира да закупи лифт на старо от Австрия, като прогнозната стойност на съоръжението е около 6.5 милиона лева. По този повод Кукенски призна, че общинското ръководство очаква съдействие от държавата, за да се случи финансирането на проекта, като подерта, че е крайно време държавата и местните общности да заработят в синхрон.

Началната точка на съоръжението ще бъде в кв. „Острец“, а крайната – в подножието на връх Марагидик. Горната станция на лифта попада в зона на Национален парк „Централен Балкан“, отредена за отдих и туризъм, разказа инж. Кукенски. Предстои да бъде изготвен технически проект и едва след това да бъдат преминати съгласувателни процедури с Министерството на околната среда и водите, уточни кметът на Априлци.

Той добави, че се очаква строежът и експлоатацията на съоръжението да доведат до разкриването на около 100 нови работни места, което не е без значение в една малка планинска община като Априлци с население от около 2550 души.

Строителството на подобни съоръжения в България е възпрепятствано от няколко закона и проблемът не е само на Априлци, а е общ за цялата страна, уточни още инж. Кукенски.

Той изрази надежда, че с общите усилия и добра воля на Министерството на туризма, Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите, казусите които пречат на инвестициите в цялата страна, биха могли да бъдат разрешени, като се запази цялото природно богатство.