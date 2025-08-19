От Обществения съвет за Национална детска болница поискаха среща със здравния министър, на която да получат яснота каква ще бъде структурата на бъдещото лечебно заведение.

Поводът е публикувано в информационен сайт резюме на анализ, показващ кои от съществуващите детски клиники ще се влеят в Националната детска болница и какви ще бъдат новите звена. Докладът не е предоставен на Обществения съвет, въпреки че е бил поискан.

Без да са запознати с официалния анализ, от Обществения съвет определят като притеснителни данни, публикувани в един от здравните сайтове. Има разминаване между структурата на Детската болница, подготвена въз основа на здравните нужди на децата, и описаната в анализа, обясни Мария Брестничка:

„Липсват цели клиники, например клиниката по кардиохирургия, което задава един много голям въпрос: Къде и защо изчезна тази клиника? Има разминавания в броя на леглата и няколко други подобни регионално, които ние за момента нямаме обяснение от където идват. И ако е взето решение за промяна на структурата, въз основа на какво е взето това решение?“, попита тя.

От Съвета настояват за организиране на разговори с работещите в детските клиники, които ще станат част от бъдещата болница.

„Да разбираш от един анализ в медиите, че мястото, в което работиш, ще бъде преместено, не е най-добрият начин“, посочи Брестника.

От здравното министерство обясниха, че министър Кирилов все още не е запознат с доклада за Детската болница.