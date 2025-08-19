РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От Обществения съвет за Национална детска болница поискаха среща със здравния министър

От Обществения съвет за Национална детска болница поискаха среща със здравния министър, на която да получат яснота каква ще бъде структурата на бъдещото лечебно заведение.

Поводът е публикувано в информационен сайт резюме на анализ, показващ кои от съществуващите детски клиники ще се влеят в Националната детска болница и какви ще бъдат новите звена. Докладът не е предоставен на Обществения съвет, въпреки че е бил поискан.

Без да са запознати с официалния анализ, от Обществения съвет определят като притеснителни данни, публикувани в един от здравните сайтове. Има разминаване между структурата на Детската болница, подготвена въз основа на здравните нужди на децата, и описаната в анализа, обясни Мария Брестничка:

„Липсват цели клиники, например клиниката по кардиохирургия, което задава един много голям въпрос: Къде и защо изчезна тази клиника? Има разминавания в броя на леглата и няколко други подобни регионално, които ние за момента нямаме обяснение от където идват. И ако е взето решение за промяна на структурата, въз основа на какво е взето това решение?“, попита тя.

От Съвета настояват за организиране на разговори с работещите в детските клиники, които ще станат част от бъдещата болница.

„Да разбираш от един анализ в медиите, че мястото, в което работиш, ще бъде преместено, не е най-добрият начин“, посочи Брестника.

От здравното министерство обясниха, че министър Кирилов все още не е запознат с доклада за Детската болница.

