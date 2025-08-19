SuperShe Island – финландският остров, където мъжете са забранени

Подобно на Света Гора, където е забранено да стъпва женски крак, на този финландски остров господстват жените. Разказваме ви защо:

Всичко започва преди няколко години с американката Кристина Рот. Докато била на почивка на американски остров, бизнесдамата осъзнала, че обикновено мъжете разсейват жените по време на ваканцията им.

„Всеки път, когато хубав мъж се появи пред жените, те задължително трябва да се наконтят. Затова ще бъде много добре жените да имат курорт, където да се чувстват спокойно, без опасението, че някой мъж ще ги види неподдържани: без грим, бижута и изискани дрехи.” – сподели Кристина по време на интервю с The New York Post.

Кристина Рот.

Затова на американката ѝ хрумнала идеята да създаде специално място – убежище за нежния пол, където силния не е допускан. Това е островът SuperShe, намиращ се в хелзинкския архипелаг.

За съжаление, мечтата на Кристина Рот не успява да просъществува дълго. Преди 4 години тя пуска острова в продажба (вероятно поради финансови затруднения), като впоследствие той бива продаден на Деян Михов, изпълнителен директор по корабоплаването в швейцарската компания Swissmarine, през 2023-а за сумата от 1 млн. евро.

В интерес на истината, по данни на Västra Nyland, новият собственик съобщава, че няма някакви специални планове относно новата му придобивка, освен че планира да прекарва свободното си време на нея със семейството и приятелите си.