Тръмп разшири обхвата на митата до бебешките принадлежности и мотоциклетите

Американският президент Доналд Тръмп изненада логистичния бранш на 15 август с разширяване на обхвата на митата за стомана и алуминий, за да включат над 400 потребителски артикула, съдържащи тези метали, като мотоциклети и прибори за хранене. Митническите брокери и вносителите в Съединените щати получиха кратко предизвестие, за да отчетат промяната, която влезе в сила на 18 август и не изключва стоки в транзит (изпратени от продавача, но все още неполучени от купувача).

Новият списък с включените за обмитяване стоки беше публикуван от Агенцията за митническа и гранична защита точно когато мнозина заминаваха за уикенда и се появи във Федералния регистър на 19 август, създавайки нови главоболия за търговските специалисти. Официалните насоки са объркани, особено за артикули, които вече са на път за САЩ, и не е ясно дали налозите върху металите се натрупват в допълнение към митата за всяка отделна държава.

След преживените шест месеца на търговска война на Тръмп и пандемия, предизвикала масови прекъсвания на доставките, вече е трудно да бъдат разстроени превозвачите и собствениците на товари, както и посредниците, които поддържат трансграничната търговия. Но обхватът и скоростта на въвеждане последната мярка изненадаха мнозина.

Митнически брокер от Мичиган споделя, че тя засяга в огромна степен всеки негов клиент. И пояснява, че предишните съобщения се включвали някои изключения за транзит, така че поне вносителите са можели да вземат разумни решения за покупка. Докато последното е било уникално, буквално като „хванах те“.“

Новият списък включва авточасти, химикали, пластмаси и мебелни компоненти – показно за обхвата на правомощията на Тръмп да използва секторни мита. Те са отделни от изпълнителната власт, на която се позова за така наречените реципрочни митнически ставки.

„По принцип, ако е лъскаво, метално или свързано по някакъв начин със стомана или алуминий, вероятно е в списъка“, написа Брайън Болдуин, вицепрезидент по митническите въпроси в САЩ в логистичния гигант Kuehne + Nagel International AG, в публикация в LinkedIn. И отбеляза, че „това не е просто поредното мито – това е стратегическа промяна в начина, по който се регулират производните на стомана и алуминий.“

Трудността при прилагането на митническите налози към производни продукти се състои в определянето на процента от даден артикул, произведен от вложените суровини. Дигиталният спедитор Flexport заяви в публикация в блога си, че „за много марки това означава да се гонят доставчици за подробни данни: тегло на алуминия, процент митническа стойност и държава на отливане/топене“. Което усложнява значително прилагането на мярката, защото този митнически транш е много обширен и включва мотоциклети, оборудване за обработка на товари, детски столчета за кола, прибори за хранене и продукти за лична хигиена, които се предлагат в метални контейнери или опаковки.

Джейсън Милър – професор по управление на веригите за доставки в Мичиганския държавен университет, пресмята, че митата за метали сега обхващат стоки на стойност около 328 млрд. щ. долара, въз основа на данните за вноса от 2024 година. Сумата е шест пъти по-голяма отколкото през 2018 г. и е сериозен скок в сравнение с обхванатите стоки на стойност 191 млрд. долара преди промяната.

Митнически брокери пък предупреждават, че сложността на припокриващите се митнически ставки става непосилна за разплитане дори за професионалисти, а за дребните вносители е направо невъзможно да се оправят. А това са американски компании, които осигуряват работни места на американци и са попаднали в засада, организирана от собственото им правителство.

Тръмп за първи път наложи мита върху стоманата и алуминия през 2018 г. с цел да увеличи производството на тези метали в Съединените щати като направи по-скъпо за американците да купуват чуждестранни материали. Но няколко големи доставчици, включително Канада, Мексико и Европейският съюз, в крайна сметка бяха освободени, а американските компании обявиха, че все още се борят да се конкурират с вноса.

През юни Тръмп изпълни едно от предизборните си обещания, като удвои митническите ставки за стоманата и алуминия до 50% и потърси обратна връзка от промишлените сектори как да разшири обхвата им.

Главния изпълнителен директор на американския производител на стомана Cleveland-Cliffs приветства разширения списък с мита в изявление на 18 август и благодари на администрацията на Тръмп за „предприемането на решителни и конкретни действия, които ще възпрепятстват заобикалянето на митата, видно при производни на неръждаема и електрическа стомана“.

Твърде вероятно е най-хубавото тепърва да предстои. В края на юли Белият дом обложи с 50% вноса на полуготови продукти от промишлена мед на стойност над 15 млрд. щ. долара и нареди на длъжностните лица да изготвят план за въвеждане на налози върху редица други стоки с високо съдържание на мед. Което подсказва на анализаторите, че следващият списък със сигурност ще бъде за мед и ще е също толкова гаден.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

