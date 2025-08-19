Тримесечната печалба на Xiaomi чупи рекордите благодарение на смартфоните и е-автомобилите

Днес китайският производител на електроника Xiaomi съобщи, че общите приходи на компанията за второто тримесечие са в размер на 116 милиарда юана (16.1 милиарда долара). Това е по-високо от прогнозите на експертите, които очакваха парични постъпления от 114 милиарда юана и е абсолютен рекорд за компанията.

В сравнение със същия период на миналата година приходите на Xiaomi са се увеличили с 30 процента. Нетната печалба за тримесечието е в размер на 11.8 милиарда юана (1.64 милиарда долара), което е със 134% повече от година по-рано.

Ръстът на показателите е улеснен не само от продажбите на смартфони, но и от електрическите автомобили на Xiaomi.

Ако според резултатите от второто тримесечие на миналата година електрическите автомобили са донесли на компанията само 7% от общите приходи, а смартфоните – 93%, сега делът на електрическите автомобили е нараснал до 18%, намалявайки дела на смартфоните до 82 на сто.