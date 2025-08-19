Лодката, теглила парашута с 8-годишното дете в Несебър, била проверявана за нередности

В средата на юли лодката, която е теглила парашута с 8-годишното дете, загинало в Несебър, е била инспектирана, заяви инж. Живко Петров, директор на Дирекция „Морска администрация – Бургас“, цитиран от БТА.

При проверката не са открити нередности. Петров обясни, че парасейлингът като атракция попада в наредбата за плаването и граничния контрол на лодки, плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение и извършването на водни атракции с тях.

Според тази наредба „Морска администрация“ контролира плавателното средство, както и екипажа. По думите на инж. Живко Петров всяка година се извършват проверки на лодките и на базите за атракции – коридори, от които тръгват лодки, джетове, надуваеми пособия и други.

Относно изискванията за плавателните съдове инженерът добави: „Те трябва да са с подходяща мощност, за да могат да дърпат парашутите. Трябва да имат платформа, тъй като вдигането на парашута и съответно прибирането на хората от парашута се случва на тази платформа. Лодките трябва да бъдат снабдени и с лебедка, чрез която парашутът да се изтегля. Екипажът трябва да е от поне двама човека”.

Инж. Петров бе категоричен, че „Морска администрация – Бургас“ извършва регулярни проверки.

По-рано днес от Министерството на туризма съобщиха, че биха подкрепили решения, които ще доведат до по-ясна система на контрол на водните атракции.

Министърът на туризма Мирослав Боршош поясни, че макар случаят да не е от компетенциите на Министерството на туризма, това не означава, че той не буди тревога. Боршош алармира и че на този етап няма институция, която да носи отговорност и да упражнява контрол по отношение на екстремните атракциони.