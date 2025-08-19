РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Русенец отива зад решетките за 4.5 години за грабеж на две дамски чанти

Русе

По обвинение на Окръжна прокуратура-Русе, 47-годишен мъж, ограбил две жени в “Малката Виена”, бе осъден на 4.5 години лишаване от свобода при строг режим на контрол, информират от държавното обвинение. Преди финалната дума на съда, мъжът бе с мярка за неотклонение “задържане под стража”.

Мъжът с инициали В. П. е осъден за това, че на 26 юли, в Русе в условията на опасен рецидив, в условията на продължавано престъпление, на два пъти, отнел чужди вещи – дамски чанти.

Първият грабеж той извършил в близост до подлеза на ж. п. гарата, като отмъкнал със сила дамска чанта, с намиращи се в нея: мобилен телефон, документи, ключове и чип, карта памет 256 GB Pro, здравна книжка, дебитна карта и други вещи на обща стойност 265 лeва.

Същия ден, в близост до Пантеона на възрожденците, 47-годишният обирджия нападнал друга жена, като и на нея ѝ взел дамската чанта, в която имало мобилен телефон на известна марка, дамско портмоне, слънчеви очила, ваучери за храна, документи и сумата от 60 лева. Всичко на обща стойност 399 лева. Отнетите вещи са оценени на 664 лева, в това число и парите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени