Напомняне: АТВ-тата с регистрация, а водачите – задължително с каски

Носенето на каски от шофьорите на АТВ е задължително, припомни Владимир Тодоров – председател на Българската асоциация на пострадали при катастрофи за БНР Бургас. Поводът за неговите думи е инцидентът, станал на 14 август в курорта „Слънчев бряг“, при който 18-

годишният Никола Бургазлиев прегази с АТВ 5-има души. В реанимация продължават да са 4-годишно момченце и майка му. Те са с тежки черепно-мозъчни травми и в изкуствена кома. В болница със счупен таз остава и служител на близък хотел.

Тодоров посочи още, че този тип превозни средства се приравняват на моторните.

„АТВ-тата не трябва да се управляват в градска среда, те са предназначени за планини, за плажове. За тях е задължително носенето на каски, както и те трябва да имат регистрация и сключени застраховки„, подчерта Тодоров. Той призна, че независимо от тези правила нито регистрацията, нито носенето на каски се спазва.

Председателят на Българската асоциация на пострадали при катастрофи даде пример с други европейски държави и техните практики по отношение на младите водачи, които имат определени рестрикции. Сред тях е невъзможността в първите три години, след като получат правоспособност, да карат мощни автомобили.

Идеята младите шофьори да управляват с придружител през първите си месеци след взимане на книжката е добра, но не е била реализирана, уточни Тодоров за общественото радио.

„В момента единствената рестрикция е, че започват с по-малко контролни точки – с 26, вместо 39 и че допустимата граница на прием на алкохол е 0,2 промила, докато при останалите е 0,5 промила„, даде още примери Тодоров.

По отношение на управлението на електрическите тротинетки, Владимир Тодоров коментира че промените в Закона, свързани със забраната за шофирането им в тъмната част на денонощието, не са адекватни, тъй като има много хора, които ги използват, за да се приберат от работа вкъщи.