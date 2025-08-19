НЗОК предупреждава за нова фишинг кампания с фалшиви имейли от името на институцията

В Националната здравноосигурителна каса зачестяват сигналите за фалшиви имейли, изпратени от името на институцията. Подобни съобщения изискват действие от получателя, което може да задейства кибератака срещу устройството му.

От НЗОК подчертават, че не изпращат имейли с прикачени файлове или линкове, свързани със здравноосигурителен статус, дължими суми или лични данни. Те призовават гражданите да подават сигнали при получаване на подобни писма до институцията и компетентните органи.

Според информация на МВР в момента се провежда фишинг кампания, при която измамници изпращат имейли, насочени към здравноосигурени лица. Те приканват потребителите да поискат възстановяване на „надплатени суми“ и изискват попълване на лични и банкови данни, като използват подвеждаща визия с официалните символи на Здравната каса.