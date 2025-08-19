В Плевен Общинският съвет ще заседава извънредно заради водната криза

От днес (19 август) по разпореждане на Община Плевен три пъти в седмицата ще се доставя бутилирана минерална вода за жителите на седемте села по Черноосъмския водопровод, които са на най-тежък воден режим. Мярката влиза в сила за Ралево, Ласкар, Николаево, Брестовец, Къшин, Бохот и Тодорово.

Съдействие ще оказват и от Министерството на отбраната и ВиК – гр. Плевен, откъдето е разпоредено осигуряването на допълнителни водоноски за изброените населени места, става ясно от информация на сайта на общината.

В Плевен утре Общинският съвет ще заседава извънредно заради водната криза, като се очаква до края на седмицата да бъде обявено бедствено положение заради безводието.

От ВиК-Плевен започнаха проучвателни сондажи в станция „Вит“, за да осигурят допълнителни количества вода. От Вик-Плевен информираха още, че до 22 август ще продължат строително-ремонтните дейности по присъединяването на подменен довеждащ водопровод към съществуващата водопроводна мрежа на град Гулянци и село Крета.

И в град Брезник, област Плевен, беше удължено частичното бедственото положение, обявено заради водната криза и наличието на манган във водата от язовир „Красава“.

Решението е взето на проведеното при областния управител на Перник Людмил Веселинов заседание на Областния щаб за защита при бедствия, информира кореспондент на БНР. По време на него кметът на Брезник Васил Узунов е заявил, че в момента се работи по сондажите в село Гърло, с цел намиране на допълнителни водоизточници.

Остава в сила въведеното ограничение за ползване на водата от язовира за пиене и приготвяне на храна, като на населението ще продължи да се доставя вода с водоноски.

