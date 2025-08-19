Как 9 минути дневно HIIT могат да подобрят мозъчната функция и ученето при децата

9-минутната тренировка, която може да зареди ума на вашето дете.

Концентрацията на децата определено не става по-дълга. Някои дори не издържат до края на 10-секундно видео в TikTok, без да го превъртят. Но ако успеете да задържите вниманието им за цели 9 минути упражнения, учените смятат, че са открили малък трик, който може да помогне на децата да се съсредоточават по-добре в училище.

Изследователи от Университета на Източна Финландия проучили как кратки изблици на физическа активност могат да повлияят на способността на детето да се концентрира. Те помолили деца на възраст между 7 и 13 години да направят проста 9-минутна тренировка, преди да започнат когнитивни тестове. Резултатите? Децата, които спортували, се представили по-добре при задачи, изискващи продължително внимание и работна памет, в сравнение с тези, които останали седнали.

Какъв тип упражнения използва изследването?

Проучването показва, че девет минути високоинтензивни интервални упражнения (HIIT/HIIE) могат да помогнат на децата да се съсредоточават по-добре и да подобрят представянето им при когнитивни задачи. За справка – активността се е провеждала в училищна среда преди тестове.

Учените предполагат, че подобрението във фокуса може да идва от временното увеличаване на сърдечната честота и кръвотока, което доставя повече кислород и хранителни вещества до мозъка, заедно с отделянето на невротрансмитери, които подпомагат будността и когнитивната функция.

Ако сте родител и искате да опитате това у дома, за да помогнете на детето си да се концентрира, да се успокои след училище или да подхване по-лесно домашните, принципът е доста гъвкав. Не е нужна цяла часова тренировка. Само 9 минути забавни, енергични упражнения с висока интензивност, които повишават пулса, могат да имат ефект. Това може да е бърз танц на една-две любими песни, кратка „препятствена“ пътека в хола или няколко обиколки на двора.

Важно е да се отбележи, че това изследване не дава гарантирано решение за подобряване на концентрацията при всички деца, тъй като всяко дете има различни нужди и обстоятелства. Проучването показва потенциална полза в класна среда, но индивидуалните резултати могат да варират. Въпреки това, превръщането на упражненията в забавна и редовна част от семейния живот може да подкрепи както тялото, така и ума.

