РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Новите акции на „Шелли Груп“ се търгуват на БФБ от 19 август

БФБ Българска фондова борса сделки оборот дивидент

Новите акции на „Шелли груп“ ЕД, които дружеството разпредели на служителите си, ще се търгуват на „Българска фондова борса“ (БФБ) от днес, 19 август.

Съветът на директорите на БФБ е одобрил допускането им до търговия в края на юли.

Акциите на служителите са общо 52 501,

като след увеличението общият брой книжа на дружеството е 18 158 060.

„Шелли груп“ ЕД стартира процедурата за увеличение на капитала си с тези акции за служители, след като тя беше гласувана на последното редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 2 юни. Тогава дружеството ще предложи до 52 652 акции на служители, които са сключили трудов договор с компанията най-късно към края на 2024 г., включително и в дъщерните компании, но с изключение на членовете на съвета на директорите. Акциите бяха с номинал и емисионна стойност от по 1 лев. За сравнение, пазарната цена на акциите е малко под 100 лева.

Увеличението на капитала беше извършено с помощта на инвестиционния посредник „Карол“ АД.

Цените на акциите на „Шелли груп“ ЕД достигнаха в понеделник, 18 август, нов рекорд

на „Българска фондова борса. Търговията с тези книжа затвори при 52.6 евро за един брой (или 102.877 лева), като през сесията отбелязаха и цена от 53.2 евро (104.05 лева).

От началото на годината акциите на „Шелли груп“ летят нагоре след като в началото на януари бяха по 34.8 евро за един брой. Така пазарната капитализация на дружеството достига 955 113 956 евро (или 1 868 040 529 лева).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени