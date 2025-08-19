„Възраждане“ може да поиска извънредно заседание на парламента заради безводието в Плевен

Партия „Възраждане“ може да поиска извънредно заседание на Народното събрание заради безводието в Плевен.

Това съобщи Председателят на политическата сила Костадин Костадинов в града. Той поиска и дисциплинарно уволнение на управителя на ВИК.

„Като че ли е се цели създаването на изкуствена криза, която да предизвика, доколкото има информация, до края на седмицата обявяване на бедствено положение, в резултат на което да се даде възможност да се „развържат ръцете“ на холдинга и на местното ВиК и изведнъж да осъществят големи поръчки за десетки милиони левове“, заяви Костадин Костадинов, председател на партия „Възраждане“.

Костадинов определи Плевен като жертва на политически игри:

„Сега към настоящия момент Плевен става жертва на някакви вътрешногербаджийски интриги между отделни крила, които се борят за власт. В резултат на това, може би и целият обществен гняв се насочва от едното 1 крило на ГЕРБ към другото крило на ГЕРБ. За мен специално беше много странна обществената енергия срещу кмета, при условие, че имаме държавно ВиК. Протестът трябва да е срещу министър-председателя, протестът трябва да е срещу съответния ресорен министър или министри. Генералното решение в този конкретен случай тук е дисциплинарното уволнение на Климент Тодоров. Дисциплинарно уволнение и разследване. Ние ще искаме извънредна комисия и извънредно заседание на парламента. Не може 100 000 души да живеят с воден режим в средата на лятото“, заяви Костадинов.