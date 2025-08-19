РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Депутат от „Възраждане“ предложи решения на проблемите с безводието в Плевен

Депутат от "Възраждане" предложи решения на проблемите с безводието в Плевен

На специална пресконференция в Плевен, народният представител от партия „Възраждане“ Ивелин Първанов предложи конкретни действия след разговори, по негови думи, със служители на ВИК:

„Какво можем да направим сега, та плевенчани да не бедстват. Със служители сме се срещали от ВиК, които казаха, че има две бързи решения, едното разрешение струва по-малко от 30 000 лева, кладенците, които са до Долни дъбник. За там са необходими 15 помпи. По оценките на специалистите разходите, за да бъдат пуснати и за да бъде филтрирана водата, тъй като оттам има прокаран водопровод, са под 30 000 лева, каза той.

„Другото разрешение на проблема, което ни беше предложено, това е водоизточникът, с който разполага фирма „Плама“. Оттам също има прокаран водопровод, който е в състояние да захрани „Сторгозия“. Само трябва да бъде пуснат. Въпрос на преговори кои са собствениците, кои имат право да продават вода, но аз си мисля, че чисто технически това може да бъде разрешено за няколко дена“, допълни депутатът.

Плевен се оказа в ситуацията, при която той се намира сред вода, а ходи жаден„, заключи Ивелин Първанов. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени