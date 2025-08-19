УНСС обяви увеличението на таксите за студентите платено обучение

УНСС изчисли и определи съобразно законовите изисквания размера на таксите за студентите, приети за обучение срещу заплащане (платено обучение).

Новоприетите студенти в професионално направление „Икономика“ ще заплащат допълнително към вече заплатената семестриална такса около 800 лв., в другите професионални направления – „Политически науки“, „Право“, „Администрация и управление“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Социология, антропология и науки за културата“ – допълнително до 300 лв.

Например семестриалната такса в професионално направление „Икономика“ (платено обучение) от 950 лв. ще стане 1825 лв. Най-малкото увеличение на семестриална такса за платено обучение е в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ – в размер на 27 лв.

За студентите, приети за обучение срещу заплащане (платено обучение) през предишни години до учебната 2024 – 2025 година включително, размерът на таксите ще бъде увеличен с 20% спрямо миналата година, посочват от висшето училище.

Припомняме, че промените се налагат на основание Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, 1 август 2025 г.) относно размера на таксите за платено обучение.

В свои интервюта ректорът проф. д-р Димитър Димитров подчертава, че „добрата новина за всички университети е, че държавната субсидия се увеличи три пъти. Това обаче предизвика проблема с платеното обучение, тъй като по формулата, по която се изчисляват таксите за платеното обучение, те не могат да бъдат по-ниски от държавната субсидия. След като се вдигне държавната субсидия, трябва да се вдигнат и таксите за платено обучение“.

За улеснение на студентите и родителите записването в горни курсове, както и доплащането на увеличението на семестриалните такси за новоприетите студенти ще започне от 16 септември 2025 г., когато ще бъде открита новата академична година. Срокът за заплащане ще продължи до края на ноември 2025 г.

При възникнали въпроси, моля свържете се с Колцентъра на УНСС: 02/90 52 999 (от 8.00 до 17.00 часа в делнични дни).