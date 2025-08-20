Данъците върху богатите разделя управляващата коалиция в Германия

Нов разрив назрява в управляващата коалиция в Германия. Този път заради идеята на социалдемократите да повишат данъците върху богатите, за да се затвори многомилиарден бюджетен дефицит. Блокът на християнските и социалдемократи е категорично против това: коалиционното споразумение не включва подобна мярка. Записано е обаче обещание за намаляване на данъците за гражданите с ниски доходи.

Новият кръг на напрежение заплашва да засили поляризацията, с която правителството на Фридрих Мерц се сблъсква от началото на мандата си.

Когато ХДС/ХСС и СДПГ сключиха коалиционното споразумение, те умишлено заобиколиха редица фундаментални въпроси,

които биха могли да доведат до разногласия. Сега, след като изтече 100-дневната граница на управлението им, тези отложени противоречия започват да излизат наяве. Едно от тях е въпросът за повишаване на данъците за богатите граждани като начин за намаляване на бюджетния дефицит.

Дупката се образува по време на правителството на Олаф Шолц и след волевото решение на Фридрих Мерц да увеличи значително разходите за отбрана и тя може да нарасне неколкократно.

Според прогнозите на Министерството на финансите,

дефицитът ще достигне 144 милиарда евро до 2029 г.,

освен ако не се предприемат спешни мерки. На този фон настоящият дефицит от 22 милиарда евро изглежда скромен.

Вицеканцлерът и министър на финансите Ларс Клингбайл (ГСДП) заяви в интервю за ZDF Berlin в неделя, 17 август, че не изключва възможността за повишаване на данъците за богатите и заможни граждани. Той припомни, че едно от основните убеждения на социалдемократите е, че хората с високи доходи и активи могат и трябва да дадат по-голям принос за развитието на германското общество. Коалиционното споразумение, според него, не променя позицията на ГСДП. Той също така упрекна лидера на ХСС и министър-председател на Бавария Маркус Сьодер за обещанието си да не се повишават данъците. „Самият г-н Сьодер допринесе за растежа на бюджетния дефицит с проектите си“, отбеляза Клингбайл.

Всъщност инициативите на лидера на ХСС за намаляване на ДДС за ресторантьорския бизнес, субсидиране на дизеловото гориво за селскостопанския сектор и допълнителни обезщетения за майчинство струват на страната няколко милиарда евро. Сега, според вицеканцлера, е крайно време да се съберем и да решим как да се затвори разликата в бюджета.

Клингбайл не пренебрегна и министъра на икономиката Катерина Райхе (ХДС), която наскоро призова германците да „работят повече и по-дълго“ във връзка със заплахите за пенсионната система. Той отбеляза, че подобни призиви най-често се чуват от заможни хора (самата Райхе е направила успешна бизнес кариера) и че това не е видът дискусия, която трябва да се води в страната по въпроса за пенсиите.

Блокът ХДС/ХДС прие думите на Клингбайл враждебно.

Шефът на канцлерската служба и довереник на Мерц – Торстен Фрай, напомни на Rheinische Post, че коалиционното споразумение не споменава увеличение на данъците, но включва обещание за намаляване на данъчната тежест върху средната класа и гражданите с ниски доходи. Той беше подкрепен от ръководителя на парламентарната група на ХДС/ХДС Йенс Шпан. „Сега не е моментът дори да се обмисля увеличение на данъците. Коалицията трябва да е доволна от ресурсите, с които разполага“, подчерта той, добавяйки, че приоритет трябва да бъде намаляването на социалните помощи. Генералният секретар на ХСС Мартин Хубер нарече предложението на Клингбайл „неподходящо“ в интервю за Bild.

Междувременно икономистът Щефан Бах от Германския институт за икономически изследвания представи пред вестник TAZ изчисления за това колко пари може да донесе инициативата на социалдемократите. Тя включва въвеждането на 2% данък за свръхбогатите – тези, чиито активи надвишават 100 милиона евро. Данъкът би се прилагал за около 400 000 домакинства. Дори при ставка от 1%, твърди Бах, германският бюджет би се попълнил с 35 милиарда евро, което би покрило планирания дефицит от 30 милиарда евро до 2027 година. Друг вариант е увеличаване на данъка върху доходите: от 42% на 47% за самотни граждани с доход над 68 000 евро годишно и от 47% на 49% за тези, които печелят над 278 000 евро. За семейните двойки ограниченията се удвояват. Според изчисленията на експерта това би осигурило и милиарди евро приходи в бюджета.

Истинската дискусия ще започне едва през есента, когато Бундестагът се завърне от лятната си ваканция.

И това ще бъде само един от проблемите, с които коалицията ще трябва да се сблъска. Въпросът за назначаването на съдии в Конституционния съд остава нерешен, както и инициативата на ГСДП за препотвърждаване на коалиционното споразумение, чиито основи, според представители на тази партия, са нарушени.(по материали от чуждестранния печат)