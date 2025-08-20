Защо Путин не е готов да се срещне със Зеленски?

Споразумението в Белия дом в понеделник за следващата стъпка – двустранна среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски – изглеждаше почти единодушно постигнато. После дойде руският отговор.

„Беше обсъдена идеята, че би било уместно да се проучи възможността за повишаване нивото на представителите на руската и украинската страна,“ каза помощникът на Кремъл Юрий Ушаков на брифинг пред журналисти за разговора между президента на САЩ Доналд Тръмп и Путин. Нямаше споменаване на двамата лидери по име, нито индикация, че „представителите“ ще бъдат повишени до тяхното равнище.

По-късно във вторник руският външен министър Сергей Лавров се изказа по-обтекаемо в интервю за държавната телевизия. „Не отказваме никакви форми на работа – нито двустранни, нито тристранни,“ отбеляза той. Но добави: „Всеки контакт на високо равнище трябва да бъде подготвен с най-голяма грижа.“

На езика на Кремъл това означава, че те изобщо не са готови да се съгласят на такава среща.

Това е война, започната от Путин с едностранното признаване на част от украинска територия (самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики) за независими. Той твърди, че Украйна е „неразделна част от (руската) собствена история, култура и духовно пространство“ и че отделянето ѝ от Русия е историческа грешка.

Затова, ако такава среща се състои – както казва Орисия Луцевич, директор на програмата „Русия и Евразия“ в Chatham House – Путин „ще трябва да приеме провала да седне на една маса с президент, когото смята за шега, от страна, която според него не съществува“.

Това би било и огромен обрат в тона, който трудно може да бъде обяснен на руския народ. „Путин толкова е промил мозъците на руснаците чрез държавната телевизия, че Зеленски е нацист, че Украйна е марионетна държава на Запада… че Зеленски е нелегитимен – защо тогава изведнъж говори с него?“

Кремъл не само рутинно поставя под въпрос легитимността на украинския лидер, като се фиксира върху отлагането на изборите в Украйна (незаконни по време на военно положение), но в последния си „мирен“ меморандум изисква Украйна да проведе избори преди подписването на окончателен мирен договор. Путин и други руски официални лица рядко наричат Зеленски по име, предпочитайки унизителното „киевският режим“. И не трябва да се забравя, че именно Зеленски пътува до Турция за първите преки преговори между двете страни през май, докато Путин изпрати делегация, водена от автор на учебници по история.

„Не става дума за Украйна, а за Запада“

Татяна Становая, старши научен сътрудник в Carnegie Russia Eurasia Center и основател на R.Politik, твърди, че макар Путин да не смята срещата със Зеленски за критична в една война, която за Русия е повече за конфронтация със Запада, отколкото с Украйна, той все пак би я провел, ако мисли, че ще бъде успешна.

„Ключовите искания трябва да са на масата и Зеленски трябва да е готов да ги обсъжда,“ каза тя пред CNN във вторник. Засега Зеленски е отхвърлил тези ключови искания, включително отказ от украински територии, които страната все още контролира. Но Путин, според нея, вижда в Тръмп ключа към промяната.

„Тръмп се възприема като човек, който може да реализира руската визия за споразумение, и за това се очаква САЩ да работят с Киев, за да го притиснат да бъде по-гъвкав, по-отворен към руските искания.“

Становая предполага, че Русия може да се опита да задържи САЩ на своя страна, като предложи – както Ушаков подсказа – нов кръг преговори в Истанбул, но с по-високопоставена делегация, може би с участието на самия Ушаков и външния министър Лавров. Но Путин няма да рискува „засада“, като седне със Зеленски и чуе пълно отхвърляне на исканията си.

В понеделник вечер Тръмп обяви в Truth Social, че е „започнал подготовката за среща … между президент Путин и президент Зеленски“. Но до вторник сутрин, когато се включи по Fox News, изглеждаше, че е осъзнал, че това не е сигурно. „Някак си го уредих с Путин и Зеленски, но знаете, те са тези, които трябва да решат. Ние сме на 7000 мили оттам,“ каза той.

Никакви причини за отстъпки

Путин няма причина да отстъпва на този етап. Без да е направил каквито и да е компромиси, той вече бе възнаграден с голяма среща на върха в Аляска, с премахването на изискването на Тръмп за подписване на примирие преди мирни преговори и с разпадането на всички ултиматуми със санкции досега.

След леко намаляване на мащаба на нощните дронови атаки срещу украински градове в началото на август, Русия отново ги засили в понеделник вечер, изстрелвайки 270 дрона и 10 ракети. Ако натискът на Тръмп върху Зеленски все още не е донесъл резултатите, които Москва иска, винаги остава военната сила като резервен вариант.

Единствената неизвестна за Русия в този момент е кого ще обвини Тръмп, когато последният мирен опит се провали.

