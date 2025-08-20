Взаимоотношенията между Австралия и Израел са се влошили

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нарече австралийския министър-председател Антъни Албанезе „слаб“ и го обвини в предателство към еврейската общност в страната.

В отговор австралийският министър на вътрешните работи Тони Бърк каза, че „Силата не се измерва с това колко хора можеш да взривиш или колко хора можеш да оставиш гладни“. Самият Албанезе обясни, че не приема коментарите лично, тъй като израелският премиер е отправял подобни забележки и към други лидери.

Разривът в отношенията започна, след като Австралия обяви, че ще се присъедини към Великобритания, Франция и Канада в признаването на палестинска държава в Общото събрание на ООН следващия месец. После австралийският външен министър отмени визата на израелския законодател Симха Ротман, обвинявайки го в намерението „да разпространява послание на омраза“, а Израел отне акредитацията на представителите на Австралия към палестинската власт.

Нетаняху е изпратил и писмо до Албанезе, в което пише, че австралийското правителство „добавя гориво към този антисемитски огън“ и се осъжда решението за признаване на палестинска държава, съобщава в. „Индипендънт“.