РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Взаимоотношенията между Австралия и Израел са се влошили

Нетаняху и Албанезе

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нарече австралийския министър-председател Антъни Албанезеслаб и го обвини в предателство към еврейската общност в страната.

В отговор австралийският министър на вътрешните работи Тони Бърк каза, че „Силата не се измерва с това колко хора можеш да взривиш или колко хора можеш да оставиш гладни“. Самият Албанезе обясни, че не приема коментарите лично, тъй като израелският премиер е отправял подобни забележки и към други лидери.

Разривът в отношенията започна, след като Австралия обяви, че ще се присъедини към Великобритания, Франция и Канада в признаването на палестинска държава в Общото събрание на ООН следващия месец. После австралийският външен министър отмени визата на израелския законодател Симха Ротман, обвинявайки го в намерението „да разпространява послание на омраза“, а Израел отне акредитацията на представителите на Австралия към палестинската власт.

Нетаняху е изпратил и писмо до Албанезе, в което пише, че австралийското правителство „добавя гориво към този антисемитски огън“ и се осъжда решението за признаване на палестинска държава, съобщава в. „Индипендънт“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени