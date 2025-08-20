Енергийната борса е продала всичките си 244 438 обратно изкупени акции на БФБ

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД, което е дъщерно дружество на „Българска фондова борса“ (БФБ), е продало всичките си обратно изкупени акции на компанията майка. Сделката е станала в понеделник, 19 август, съобщават от борсовия оператор.

В резултат на това „Българска независима енергийна борса“ вече не притежава акции от капитала на „Българска фондова борса“, става ясно от съобщението.

Става въпрос за общо 244 438 акции или 1.86% от капитала на „БФБ-София“.

Продажбата на акциите е осъществена чрез 42 сделки, сключени на „Българска фондова борса“. Цените са били в диапазона 8.9-9.25 лева.

На цена 8.9 лева е изтъргуван най-големият пакет акции от 231 546 броя.

Сделките с обратно изкупените акции на БФБ направиха тези книжа най-търгуваните в сесията в понеделник.

От началото на годината акциите на БФБ поскъпват и вече се търгуват по 9.35 лева за един брой. А пазарната капитализация на дружеството вече е над 123 млн. лева.